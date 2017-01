Bild: google

Das sind Googles neue Büros in Zürich

Heute eröffnet Google seine neuen Räumlichkeiten in in der Zürcher Sihlpost und Europaallee: Doch die wenigsten dürfen reinschauen.

Kaum ein Unternehmen löst einen solchen Wirbel aus wie Google. Selbst eine neue Geschäftsstelle des Internetriesens wird zu einer kleinen Sensation, denn um die Räumlichkeiten, in denen Google-Mitarbeiter arbeiten dürfen, bilden sich etliche Mythen.



Heute eröffnet das Unternehmen seine neuen Büros in der Sihlpost am Zürcher Hauptbahnhof. Zusammen mit der Überbauung Europaallee werden die Räumlichkeiten über 50’000 Quadratmeter gross sein und liefern genügend Platz für tausende neue Mitarbeiter. Die bisherigen Google-Büros im Hürlimann Areal bleiben bestehen.





Schon jetzt arbeiten in Zürich knapp 2000 Mitarbeiter für Google und machen die Schweizer Google-Geschäftsstelle zur grössten Europas und sogar drittgrössten weltweit. Davon profitiert auch die Forschung, da Google mit der ETH Zürich und EPFL Lausanne kooperiert.

Wie die neuen Büros in Zürich aussehen bleibt jedoch ein Geheimnis, denn das Gebäude ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Nur geladene Gäste wie zum Beispiel Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der extra mit dem Helikopter vom WEF anreist, sollen Einblick ins Innere erhalten.(sem)



