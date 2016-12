Die Schützenwiese, das einzige echte Fussballstadion im Kanton Zürich

An der WM 2026 sollen 48 Teams in 16 Dreiergruppen antreten

FIFA-Präsident Gianni Infantino wird mit seinen Plänen für eine Vergrösserung des Teilnehmerfelds an Weltmeisterschaften immer konkreter. 2026 sollen nun 48 Teams in 16 Dreiergruppen um den Titel kämpfen.

Gianni Infantino knobelt weiter an der Vergrösserung der Weltmeisterschaften. Der FIFA-Präsident will nach seinem Vorstoss, der eine WM mit 48 Mannschaften fordert, noch einen Schritt weitergehen und die ursprünglich geplanten Playoff-Spiele streichen, informiert die Nachrichtenagentur AFP.

So weiss man zwar noch nicht, wo die WM 2026 stattfindet, jedoch soll sie mit 48 Teams beginnen. Infantino will die Gruppenphase in 16 Dreiergruppen aufteilen, damit keines der Teams bereits vor der WM in der …