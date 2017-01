watson

Endlich! Der Schnee ist da – und das soll auch so bleiben

Vielerorts im Schweizer Flachland kam es gestern Abend zu den ersten Schneefällen in diesem Winter. Eine Kaltfront soll auch heute für weiss bedeckte Landschaften sorgen.

Der erste Schneefall bis in die Niederungen liess in diesem Winter lange auf sich warten. Gestern Abend und in der Nacht auf heute kam dann aber es endlich zum lang ersehnten weissen Zauber. Bis ins Flachland fielen die Schneeflocken.

Eine Störung, die seit Montagabend aus Norden über die Schweiz zieht, ist der Grund für den Schnee, schreibt «Meteonews» in einer Mitteilung.

Es hat geschneit – und Instagram geht crazy

Im Laufe des Mittwochs folge die nächste Front, welche vor allem entlang der Alpen bis Donnerstagabend für viel Schnee sorgen soll.

Gemäss den Prognosen von «SRF Meteo» wird der Grossteil der Schneefälle im Norden der Schweiz stattfinden. Die Bewohner der Kantone Solothurn, Aargau, Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St.Gallen, beider Appenzell und Basel sowie des Nordens vom Kanton Bern können sich also auf die weisse Pracht freuen.

Aber Obacht, liebe Autofahrer: Auf den Strassen in den oben erwähntet Gebieten besteht Rutschgefahr wegen der Glätte. Trotz aller Freude am Schnee gilt es also, weiterhin vorsichtig zu fahren. (blu/cma)

