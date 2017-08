Zürcher Taxifahrer weigerten sich eine Kurzstrecke zu fahren – jetzt werden sie angezeigt

Zivile Polizisten der Stadtpolizei Zürich führten am Montag an verschiedenen Taxi-Standplätzen Kontrollen durch. Dabei wurde das Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der Beförderungspflicht gelegt. Von 14 angesprochenen Taxifahrern weigerten sich zwei Fahrer, den Kunden für die gewünschte Kurzstrecke zu transportieren, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilt.

Einer verstiess zusätzlich gegen die Arbeits- und Ruhezeitverordnung, weil er den Fahrtenschreiber falsch eingestellt hatte. Die beiden Männer wurden beim Stadtrichteramt angezeigt.

Immer wieder Anzeigen

Bereits im Juni 2016 wurde eine solche Kontrolle durchgeführt. Damals verweigerten fünf von 15 Taxichauffeuren die Fahrt. Gemäss den geltenden Taxivorschriften in der Stadt Zürich besteht für Taxis, auch für eine kurze Strecke, eine Beförderungspflicht. Ebenso muss der Fahrauftrag sofort ausgeführt werden.

Eine Fahrt darf nur abgelehnt werden, wenn sie aufgrund des Zustandes der Fahrgäste nicht zugemutet werden kann, zum Beispiel wegen Trunkenheit. Bei der Stadtpolizei gingen in den letzten Jahren immer wieder Anzeigen und Reklamationen ein, weil Taxilenkende kurze Fahrten verweigerten. (whr)

