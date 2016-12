Schaffst du es, Alltagsgegenstände bloss an ihrer Wikipedia-Beschreibung zu erkennen?

Uns allen hat Wikipedia sicher schon einmal den Tag gerettet. Kaum jemand von uns käme mehr ohne die Online-Enzyklopädie aus. Doch wenn wir einen Artikel öffnen, überspringen wir meistens den einleitenden Abschnitt, denn dieser enthält oft Informationen, die entweder schon klar oder zu kompliziert formuliert sind.

Doch genau in diesen Einleitungen verstecken sich manchmal unfreiwillig komisch klingende Umschreibungen von alltäglichen Gegenständen, auch wenn diese natürlich korrekt sind. Wir haben sechs besonders amüsante herausgesucht und du darfst raten, um was es sich dabei wohl handelt. Die Beschreibungen wurden nur soweit angepasst, damit der Name des gesuchten Gegenstandes kaschiert werden konnte.

Objekt Nummer 1

Objekt Nummer 2

Objekt Nummer 3

Objekt Nummer 4

Objekt Nummer 5

Objekt Nummer 6

Objekt Nummer 7

Objekt Nummer 8

So, zu guter Letzt noch eine richtige Knacknuss:

Objekt Nummer 9

Umfrage Wie hast du dich geschlagen? Ich hatte (fast) alles richtig. Krieg' ich jetzt ein Diplom? 😎

So lala, ein paar waren aber auch echt schwierig. 😑

Hab's total verbockt. Egal, hat trotzdem Spass gemacht. 😅

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wie hast du dich geschlagen? 80% Ich hatte (fast) alles richtig. Krieg' ich jetzt ein Diplom? 😎

18% So lala, ein paar waren aber auch echt schwierig. 😑

2% Hab's total verbockt. Egal, hat trotzdem Spass gemacht. 😅

Du kennst auch noch eine lustige Wikipedia-Beschreibung? Dann ab damit in die Kommentare, hopp, hopp.

Helden des Alltags – heute: Stromer und ihre schönen Schaltschränke

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Gina226 - 6.4.2016

Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️ Watson, du bist super. Ich möchte dich nicht mehr missen. ❤️