20 skurrile Probleme, die wir erst haben, seit wir ein Smartphone besitzen

Ach, unser Smartphone. Freund und Retter in der Not Langeweile. Aber auch dieses Tausendsassa-Gerät bringt uns manchmal in blöde Situationen – in minimale, aber trotzdem sehr ärgerliche Problemchen –, von denen wir vor Jahren nicht zu träumen gewagt hätten.

Hihi. Würstchen.