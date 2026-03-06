Cute News

27-mal ganz viel Cuteness

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Zack, und schon wieder Freitag. Und wir wissen alle, was das heisst …

Ist noch etwas früh …

Hoi!

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Er wurde auserwählt.

Angry Cuteness:

Wenn du nach dem Duschen planlos herumsitzt:

Ausser Katzen natürlich.

Was passiert, wenn du einen Ameisenbären von vorn fotografierst? Das hier:

Schatz, ich habe einen neuen Locher gekauft.

Zungen der Woche:

Süüüüüss!

Los geht's!

Alle Katzenbesitzer seufzen jetzt einmal laut:

Sie wollen doch nur schnell Hallo sagen!

Hier gibt es mehr atemberaubende Orcas:

1 / 18 Atemberaubende Orcas Orcas (auch als Schwertwal bekannt) sind äusserst neugierig. quelle: reddit

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Hihi.

Auch wenn die Temperaturen anderes vermuten lassen, ist es doch noch etwas zu kalt zum bädele.

Vergesst nicht, euer Gemüse zu essen.

Dieser Vogel hat den passenden Namen Krauskopfarassari.

Hier ein besserer Blick auf seine Locken:

Männchen und Weibchen sind sich sehr ähnlich, jedoch haben Weibchen einen kürzeren Schnabel.

Bild: imago images

Diese Tukan-Art ist in Peru, Brasilien und Bolivien verbreitet.

Sie sind sehr gesellige Vögel und halten sich meist in Schwärmen von 3 bis 12 Tieren auf.

Während der Brutzeit trennen sich Paare von der Gruppe. Die Männchen modifizieren den Nistplatz und locken das Weibchen dorthin, um ihre Zustimmung zu erhalten.

Bild: imago images

Jungtiere wachsen schnell und sind bereits nach sechs Wochen flugfähig.

Wie auch bei anderen Tukans sind ihre Schnäbel teilweise hohl und teilweise mit einer schaumähnlichen Substanz gefüllt.

Bild: imago images

Weshalb die Federn auf ihrem Kopf gewellt sind, wissen wir nicht.

Bild: imago images

Das war es auch schon von den Krauskopfarassari für heute.

Bild: imago images

Yay, Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!