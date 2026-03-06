Nebel
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: 27 lustige Tierbilder von Eseln, Hunden und Vögeln

Cute News

27-mal ganz viel Cuteness

06.03.2026, 06:1706.03.2026, 06:17
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Zack, und schon wieder Freitag. Und wir wissen alle, was das heisst …

Ist noch etwas früh …

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/TuckedInPuppies/comments/1rgq1ly/alice_selfswaddled_in_flannel_sheets/
Bild: reddit

Hoi!

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1rhm5fe/the_cutest_snoot/
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Er wurde auserwählt.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1riqrqs/a_stray_cat_came_up_to_me_so_i_guess_im_not/
Bild: reddit

Angry Cuteness:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du nach dem Duschen planlos herumsitzt:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/babushkadogs/comments/1rh3zeb/holy_babushka/
Bild: reddit

Ausser Katzen natürlich.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DVZaOFXErCr/
Bild: instagram

Was passiert, wenn du einen Ameisenbären von vorn fotografierst? Das hier:

cute news tier ameisenbär https://www.instagram.com/p/DU2Ctswkt3D/
bild: instagram

Schatz, ich habe einen neuen Locher gekauft.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/3448137209608654/
Bild: pinterest

Zungen der Woche:

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/16818198602839668/
Bild: pinterest

Süüüüüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Los geht's!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Alle Katzenbesitzer seufzen jetzt einmal laut:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DVL_iwxjldV/
Bild: instagram

Sie wollen doch nur schnell Hallo sagen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Hier gibt es mehr atemberaubende Orcas:

1 / 18
Atemberaubende Orcas

Orcas (auch als Schwertwal bekannt) sind äusserst neugierig.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Hihi.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/8514686791217237/
Bild: pinterest

Auch wenn die Temperaturen anderes vermuten lassen, ist es doch noch etwas zu kalt zum bädele.

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/15058980000583597/
Bild: pinterest

Vergesst nicht, euer Gemüse zu essen.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957206566602/
Bild: pinterest

Dieser Vogel hat den passenden Namen Krauskopfarassari.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii)
Bild: creative commons

Hier ein besserer Blick auf seine Locken:

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/DVPRA8djjsC/?img_index=3
Bild: instagram

Männchen und Weibchen sind sich sehr ähnlich, jedoch haben Weibchen einen kürzeren Schnabel.

Kraushaariger Aracari auf Ast, Vogelparadies, Hayle, Cornwall, gebürtig aus Südamerika S *** Curly haired aracari at Branch, Bird paradise, Hayle, Cornwall, native from South America S Copyright: imag ...
Bild: imago images

Diese Tukan-Art ist in Peru, Brasilien und Bolivien verbreitet.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/DVPRA8djjsC/?img_index=3
Bild: instagram

Sie sind sehr gesellige Vögel und halten sich meist in Schwärmen von 3 bis 12 Tieren auf.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaisii)
Bild: creative commons

Während der Brutzeit trennen sich Paare von der Gruppe. Die Männchen modifizieren den Nistplatz und locken das Weibchen dorthin, um ihre Zustimmung zu erhalten.

Curl-crested Aracari Pteroglossus beauharnaesii perched on a branch in the Amazon of Brazil. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xwww.glennbartley.comx 1990-13856536
Bild: imago images

Jungtiere wachsen schnell und sind bereits nach sechs Wochen flugfähig.

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/C9TIfvSzbN7/?hl=de
Bild: instagram

Wie auch bei anderen Tukans sind ihre Schnäbel teilweise hohl und teilweise mit einer schaumähnlichen Substanz gefüllt.

The curl-crested aracari (Pteroglossus beauharnaesii), also known as the curly-crested aracari sitting on the branch.Aracari portrait.
Bild: imago images

Weshalb die Federn auf ihrem Kopf gewellt sind, wissen wir nicht.

Close up of a Curl crested aracari, a beautiful bird native to South America
Bild: imago images

Das war es auch schon von den Krauskopfarassari für heute.

Krauskopfarassari Pteroglossus beauharnaesii, Brasilien, Südamerika Curl-crested Aracari Pteroglossus beauharnaesii perched on a branch in the Amazon of Brazil Copyright: imageBROKER/glennbartley iblc ...
Bild: imago images

Yay, Wochenende!

Krauskopfarassari (Pteroglossus beauharnaesii) https://www.instagram.com/p/DVPRA8djjsC/?img_index=4
Bild: instagram
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Tiere vor und nach einem Bad
1 / 16
Tiere vor und nach einem Bad
Bild: Imgur
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bartgeier-Nachwuchs im Tierpark Goldau
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Die treffendsten Karikaturen zu einem US-Präsidenten ausser Rand und Band
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story