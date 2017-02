So wurden die Beträge berechnet

Während der EM-Qualifikationsphase erhielt jede Klub-Mannschaft pro abgestelltem Nationalspieler pro Partie zwischen 3800 bis 4600 Franken.



Für die Spieler an der EM-Endrunde erhalten die Klubs ab 14 Tage vor dem ersten Spiel bis zum Tag das Ausscheidens einen Betrag pro Tag für ihre Spieler. Dabei werden die Klubs in drei Kategorien unterteilt:



– 1.-Liga-Teams aus England, Frankreich, Deutschland, Italien, Holland und Spanien erhalten 7700 Franken pro Tag pro Spieler.



– 1.-Liga-Teams aus der Schweiz, sowie (AUT, BEL, DEN, GRE, HUN, IRL, MNE, NOR, POR, RUS, SCO, SRB, SWE, TUR and UKR) sowie 2.-Liga-Teams aus den Ländern der ersten Kategorie erhalten 5150 Franken pro Tag pro Spieler.



– Für die restlichen Teams gibt's 2550 Franken.