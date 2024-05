Fabian Hürzeler steht mit St. Pauli vor dem Aufstieg. Bild: www.imago-images.de

Fabian Hürzeler: 31, Schweizer und einer der meist gehypten Trainer Deutschlands

Was vor wenigen Jahren in einem kleinen Nest in Bayern begann, könnte am Freitag in den sagenhaften Aufstieg mit dem FC St.Pauli münden. Fabian Hürzeler, dessen Vater aus Schaffhausen stammt, ist eine der grössten Trainer-Entdeckungen der letzten Jahre. Wer ist dieser erst 31-jährige Wunderwuzzi? Ein Porträt.

François Schmid-Bechtel

Pipinsried. Sie können nichts damit anfangen? Nicht weiter tragisch. Es ist ein kleines Nest. 500 Einwohner. Eher Weiler als Dorf. Zwischen München und Augsburg. Es gibt die Musikanten und einen Kirchenchor. Und es gibt den Fussballklub. Zwar kein Leuchtturm des deutschen Fussballs. Aber setzt man sich mit einem der derzeit meist gehypten Trainer Deutschlands auseinander, führt an Pipinsried kein Weg vorbei. Und dieser Trainer hat den Schweizer Pass: Fabian Hürzeler.

Der Vater stammt aus Schaffhausen, die Mutter aus Deutschland. Hürzeler aber lebt die ersten zwei Jahre in Houston, Texas. Danach in Freiburg. Als er fünf ist, zieht die Familie mit ihren vier Kindern nach München, wo die Eltern eine Zahnarztpraxis führen. Heute lebt Hürzeler am anderen Ende Deutschlands. In Hamburg.

Der FC St.Pauli steht kurz vor dem Aufstieg. Bild: www.imago-images.de

Aber bekannt ist er im ganzen Land. Einerseits, weil er als Trainer mit dem FC St.Pauli kurz vor dem Aufstieg in die 1. Bundesliga steht – was bei der Konkurrenz mit Schalke, Hamburger SV, Hertha Berlin und Hannover eine Sensation ist. Andererseits, weil Hürzeler erst 31 und damit der jüngste Trainer im deutschen Profifussball ist.

Hürzeler ist früh vom Fussballvirus befallen. Er gilt bei Bayern München als hoffnungsvolles Talent. Kommt bis zur U19 auf 21 Länderspiele für Deutschland. Doch der Sprung zum Profi ist für ihn zu gross. Beim FC Bayern, wie auch später in Hoffenheim oder bei 1860 München. Hürzeler ist 23, als er zur bitteren Einsicht gelangt: «Trotz der vielen Opfer wird es für den ganz grossen Wurf nicht reichen», erzählt er. «Es war richtig hart. Aber es kam von innen. Deshalb hat es sich für mich richtig angefühlt.» Sich vom Fussball abzuwenden, war indes keine Option für Hürzeler.

Hürzeler steigt mit 23 ins Trainergeschäft ein

Und hier kommt Pipinsried ins Spiel. Dort landet man bei der Suche nach einem neuen Trainer beim komplett unerfahrenen, erst 23-jährigen Hürzeler. Vielleicht rümpfen einige auf dem Land die Nase. Vielleicht finden einige, dass dieser junge Mann aus München nicht hierhin passt. Auch später, als er zu St.Pauli wechselt, diesem Kiez-Klub, wo es im Unterschied zu Pipinsried nicht nach Landluft, sondern nach Hausbesetzer-Szene riecht, ist seine Herkunft hin und wieder ein Thema.

Hürzeler jedoch kommt sowohl in der bayrischen Provinz wie auch im Hamburger Szene-Quartier klar. «Mit dem Klischee, dass da einer aus einer Ärzte-Familie kommt und deswegen verwöhnt ist, werde ich immer wieder konfrontiert», sagt Hürzeler.

«Meine drei Geschwister und ich wurden nicht wie verwöhnte Kinder erzogen. Uns wurden nicht nur Werte wie harte Arbeit, Leidenschaft, Disziplin und Respekt mitgegeben. Nein, sie wurden uns vorgelebt. Mein Vater ist bei Wind und Wetter jeden Morgen um halb sieben auf sein Fahrrad gestiegen, zur Arbeit gefahren und abends um acht oder neun Uhr nach Hause gekommen.»

Hürzeler kennt das Land- und das Stadtleben. Bild: www.imago-images.de

Zwar gibt Hürzeler zu, dass Pipinsried im ersten Moment wie ein Kulturschock war. «Ich war das Leben in Grossstädten gewohnt. Und dann fährst du nach der Münchner Stadtgrenze 45 Minuten übers Land, siehst Kühe und Esel und ganz viel Natur – und irgendwann taucht dieser Fussballplatz auf.» Ein Platz, auf dem viel Arbeit auf ihn wartet.

Beim FC Pipinsried ist Hürzeler nicht nur Trainer und hart arbeitender Mittelfeldspieler – 46 Verwarnungen in 91 Partien. Nein, er kümmert sich auch um Sponsoring- und Sportchef-Aufgaben. Und damit er über die Runden kommt, verkauft er nebenbei für eine Agentur Kunst. Besonders angetan ist er von Gerhard Richter und dessen Bild «Kerze».

Mit 25 sagt er: «Mein Ziel ist die Champions League»

In Pipinsried brennt auch bald was. Nämlich die Mannschaft von Hürzeler. Nach nur einem Jahr gelingt der sensationelle Aufstieg in die Regionalliga. Und auf den jungen Spielertrainer werden schon bald auch überregionale Medien aufmerksam. Und dann sagt er mit 25 diesen Satz, den er heute wohl nicht mehr genau so sagen würde: Sein Ziel sei es, eine Mannschaft in der Champions League zu trainieren.

Erst aber wird der Deutsche Fussball-Bund auf Hürzeler aufmerksam und verpflichtet ihn als Co-Trainer der U20-Auswahl. Parallel dazu bleibt er Chef in Pipinsried, bis der heutige St.Gallen Sportchef Roger Stilz einen Tipp erhält, sich mal mit diesem aufstrebenden Trainer auseinanderzusetzen, der nebenbei noch dieselbe Staatsangehörigkeit besitzt wie er selbst.

Der Ostschweizer Stilz ist zu diesem Zeitpunkt sportlicher Leiter der Nachwuchsabteilung von St.Pauli. Er lädt Hürzeler nach Hamburg ein, um mal eine Woche reinzuschnuppern und hat bald einen Wow-Effekt. «Mein Fussball, meine Prinzipien, meine Videos, meine Einheiten. Diese Klarheit bei einem Trainer, der erst 27 ist, hat mich beeindruckt», sagt Stilz.

Hürzeler muss schmunzeln, als er auf die Episode angesprochen wird, und meint: «Ja, ich war überzeugt von meinen Ideen und bin es immer noch. Ich habe diese Grundsicherheit in mir drin. Trotzdem reflektiere ich mich ständig. Beispielsweise lasse ich Trainingseinheiten aufnehmen, damit ich hinterher analysieren kann, wie ich gecoacht, was ich gesagt, wie ich gewirkt habe. Als Trainer muss man sich immer wieder anpassen, neudenken. Denn Lernen kennt keine Ziellinie.»

Gerade weil er sich sehr wohl bewusst sei, wo er sich noch entwickeln müsse und diese Schritte auch gehe, «ist er zu einem der gefragtesten Trainer Deutschlands geworden», sagt Stilz.

Der Zahnarzt-Sohn verliert sich nicht im Dschungel

Aber erst ist Hürzeler ab Sommer 2020 Assistenztrainer von Timo Schulz. Und das in St.Pauli, diesem Schmelztiegel aus Partymeile und anarchischem Lebensraum, der mit Pipinsried oder auch München maximal kontrastiert. Weder fremdelt er noch verliert er sich im Dschungel aus Reeperbahn und «Grosse Freiheit». «Wenn ich hier mal rausgehe, dann auf die Schanze, ein sehr weltoffenes und buntes Viertel. Mit diesen Werten kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Jedenfalls spürte ich von Anfang an ein Gefühl von Heimat auf St.Pauli.»

Der FC St.Pauli ist ein Sehnsuchtsort für Fussballromantiker, weil der Klub humanistischer geprägt ist als andere. Aber auch im Kiez wird man an Zahlen und Inhalten gemessen. Das kriegt Schulz, der später beim FC Basel anheuert, zu spüren, als er im Dezember 2022 als Trainer entlassen wird. Doch eine Klublegende, die 17 Jahre am Millerntor malochte, stellt man nicht mir nichts, dir nichts auf die Strasse, sicher nicht in St.Pauli. Also reichen die Fans eine Petition mit 12'000 Unterschriften ein mit der Forderung, die Entlassung von Schulz rückgängig zu machen.

In St.Pauli fühlt sich Hürzeler wohl. Bild: www.imago-images.de

Für Hürzeler, der mit 29 bereits zum Cheftrainer befördert wird, ist das kein einfaches Ding. Einerseits ist da eine verunsicherte Mannschaft, die nur noch einen Schluck Bier von der Abstiegszone entfernt ist. Andererseits sind da die Fans, die seinem Vorgänger nachtrauern. «Es ist mir gelungen, mich auf das Wesentliche, die Arbeit mit der Mannschaft, zu konzentrieren. Ich kann ja nicht beeinflussen, was die Fans denken. Aber ich kann mit erfolgreicher Arbeit beeinflussen, dass sie irgendwann Fans von meiner Mannschaft werden.»

FC St.Pauli arbeitet nicht nur, sondern zelebriert Fussball vom Feinsten

Und wie er das beeinflusst. Die ersten zehn Spiele unter Hürzeler gewinnt St.Pauli alle. Eine Erfolgsserie, wie sie der Klub in der 2. Bundesliga noch nie erlebt hat. Und Hürzeler selbst wird plötzlich nicht mehr nur auf dem Kiez erkannt, «wo ich einer von vielen bin», sondern die ganze Republik nimmt Notiz von diesem Trainer-Wunderwuzzi mit Schweizer Pass.

Noch beeindruckender als der phänomenale Start ist indes, dass Hürzeler auch in dieser Saison mit St.Pauli weiter auf der Welle reitet, als sei das die Normalität. Dabei verliert der Klub im Sommer viel Erfahrung und Qualität (Paqarada, Daschner, Medic). Doch St.Pauli gewinnt einfach weiter und kann am Freitag mit einem Sieg gegen Stadtrivale HSV den Aufstieg in die 1. Bundesliga feiern.

Die Strassen von St.Pauli bei Nacht. Bild: www.imago-images.de

Und das mit einem Fussball, den man hier noch nie gesehen hat, der scheinbar gar nicht in diese Umgebung passt, die alles andere als chic sein will. Da ist nichts mehr vom hemdsärmeligen Kick-and-Rush zu sehen. Stattdessen edler, extravaganter Kombinationsfussball. Hürzelers erfolgreiche Metamorphose auf St.Pauli scheint so verwegen, also würde man die Paris Fashion Show nach Pipinsried verpflanzen.

Das Ferienhaus in Davos

Hürzeler selbst würde das so kaum unterschreiben. Den Hype um seine Person sollen die anderen veranstalten. Ausserdem ist dieser eh schon gross genug, da muss er nicht noch mithelfen. Womit wir an jenen Punkt gelangen, den wir noch klären sollten: Hürzeler und die Schweiz.

Ach ja, Schweizerdeutsch spricht er nicht. Er hat ja auch nie in diesem Land gelebt. Aber immer wieder mal die Grosseltern in Schaffhausen besucht, als diese noch gelebt haben. Und ein Ferienhaus in Davos hatte die Familie auch. «Ich habe es sehr genossen dort. Skifahren im Parsenn- oder Jakobshorn-Gebiet. Oder ein Spiel des HC Davos schauen. Ja, ich habe viele schöne Erinnerungen an die Schweiz.» Nur, als was fühlt er sich, wenn an der EM Deutschland und die Schweiz aufeinandertreffen? «Möge das bessere Team gewinnen. Das war jetzt typisch schweizerisch, oder?»

