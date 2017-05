NHL bekräftigt Olympia-Boykott – die Quittung wird schon bald folgen

Fünftes Playoff-Tor! Josi schiesst Nashville gegen Anaheim zum zweiten Sieg

Die Nashville Predators legen in der Halbfinalserie der NHL-Playoffs gegen die Anaheim Ducks wieder vor. Matchwinner beim 2:1-Heimsieg in Spiel 3 ist der Schweizer Roman Josi.

Josi erzielte knapp drei Minuten vor Schluss das goldene Tor. Der Berner Verteidiger verwertete in Überzahl einen Abpraller und brachte damit die mit 17'338 Zuschauer ausverkaufte Arena in Nashville zum Jubeln. Es war dies bereits der fünfte Treffer für Josi in den diesjährigen Playoffs. Kein anderer Verteidiger in der …