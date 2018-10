«Venom» übernimmt auf Anhieb die Spitze



«Venom», der Superschurke aus dem Weltall, hat am Wochenende am meisten Filmfans in die Deutschschweizer Kinos gelockt. Rund 25'000 waren es. Für das Superhelden-Epos «The Incredibles 2» griffen noch gut 20'000 ins Portemonnaie. Dritter wurde «A Star Is Born».

Die Marvel-Comic-Verfilmung «Venom» mit Tom Hardy machte auch im Tessin das Rennen, auch hier vor «The Incredibles 2». In der Westschweiz spielte sich «Alad`2» auf den Spitzenplatz. Zweiter wurde «A Star Is Born», vor «The Nun». (sda)

