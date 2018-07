Mindestens ein Todesopfer bei Badeunfall auf dem Zürichsee



Auf dem Zürichsee hat sich am Donnerstagnachmittag ein Drama abgespielt: Bei einem Badeunfall in der Nähe von Thalwil ist am Dienstagnachmittag eine Person gestorben. Eine weitere Person wird vermisst. Eine grossangelegte Suche blieb bislang erfolglos.

Eine Gruppe von mehreren Personen hatte sich in der Nähe von Thalwil auf einem Boot aufgehalten, und nahm im Wasser eine Abkühlung. Gegen 14.30 Uhr sei dann die Alarmmeldung eingegangen, dass mehrere Schwimmer auf dem Zürichsee in Not geraten seien, sagte ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei gegenüber den Medien.

Es wurde sogleich ein Grossaufgebot ausgelöst: Seepolizisten entdeckten daraufhin beim Boot eine Person, die reglos im Wasser trieb. Nach einer weiteren Person, die sich ebenfalls im Wasser aufgehalten haben soll, suchen die Einsatzkräfte intensiv. (sda)