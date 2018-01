Behörden: 2017 teuerstes Katastrophenjahr in der US-Geschichte



2017 war das teuerste Katastrophenjahr in der US-Geschichte. Durch eine Reihe von Stürmen und Bränden hätten sich Schäden in Höhe von 306 Milliarden Dollar angehäuft, teilte die Nationale Meeres- und Atmosphärenbehörde (NOAA) am Montag in einem Bericht mit.

Besonders hohe Schäden richteten die drei Hurrikane «Harvey», «Irma» und «Maria» an. Ausserdem gab es vergangenes Jahr im US-Bundesstaat Kalifornien aussergewöhnlich schwere Waldbrände.

Bislang war 2005 das Jahr mit den höchsten Katastrophenschäden gewesen. Damals hatten unter anderem die Hurrikanes «Katrina», «Wilma» und «Rita» dazu beigetragen, dass sich Schäden in Höhe von 215 Milliarden Dollar anhäuften. (sda/afp)

