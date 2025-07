Weil Montag hart genug ist: 14 Wins für mehr Freude an der Welt

Nein, DU weinst! Es ist wieder Zeit für gute Gefühle.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Leben»

Wir brauchen niemandem erklären, weshalb wir jetzt ganz dringend gute News in Form von schönen Bildern und Geschichten brauchen.

Hier kommen ein paar Wins aus dem Leben, die dich hoffentlich sofort glücklich machen.

Diese Szene von einem Fotografen, der versucht, ein ganzes Rudel auf ein Bild zu bekommen ...

... und dabei offensichtlich erfolgreich war.

Gibt es ein schöneres Geschenk als Erinnerungen?

Heute schenkte mir mein Opa zum Geburtstag drei Bücher mit Geschichten, die er mit mir im Alter von 2 bis 5 Jahren erlebt hat. Ich bin sprachlos.

Bild: facebook

Ein Reddit-User erzählt: «Diese Frau war so nervös vor dem Fliegen, dass der Flugbegleiter jedes Geräusch und jede Unebenheit erklärte und ihr sogar die Hand hielt, als es ihr doch zu viel wurde.»

Der Reddit-User schreibt zum Bild: «Ich leide unter schweren Depressionen. Reiste mehr als 9800 Kilometer für einen Solo-Urlaub nach Los Angeles. Ich war seit Jahren nicht mehr so glücklich.»

Diese erste, innige Begegnung zwischen Mutter und Kind:

Auf Reddit steht zum Video: Ein Neugeborenes, das auf seiner Mutter liegt. [...] Ein reiner Moment der Liebe, der die Herzen im Internet zum Schmelzen bringt.

Diese beiden Polizisten, die mehr als nur ihren Job gemacht haben.

Nachdem eine Frau mit Hypoglykämie ins Krankenhaus gebracht wurde, blieben zwei Polizisten im Haus, um das Abendessen für die fünf Kinder zuzubereiten, die zuhause waren. Danach haben die Polizisten das Geschirr abgewaschen.

Das ist genau so in den Niederlanden passiert. Nachzulesen hier.

«Ich musste auf das Kätzchen meiner Tochter aufpassen, und sie wollte einen Beweis dafür, dass es ihm gut geht, also habe ich ihr das hier geschickt», schreibt der Vater auf Reddit.

Jö.

Bild: reddit

Dieser fellige Fluggast in der vorderen Reihe:

Die Kinder, die einen Stöckchen-Kiosk für Hunde bereitgelegt haben.

Die Kinder aus der Nachbarschaft haben einen Stöckchenhaufen hinterlassen und mit Kreide aufs Trottoir geschrieben: «Für Hunde, schnappt euch hier ein Stöckchen. Bitte nehmt einen.» – und das ist vielleicht das Wundervollste, das ich je gesehen habe.

Eine ähnliche Geschichte kennen wir übrigens aus dieser Story hier. Für später zum Nachlesen:

Dieser schicke Kerl auf dem Weg zum «Vorstellungsgespräch».

Meine Schwester steht kurz vor der Geburt eines Kindes, und mein Bruder ist im Anzug ins Krankenhaus gekommen, weil der erste Eindruck zählt.

Diese absolut grossartige Geste.

Heute habe ich über Facebook erfahren, dass der Nachtwächter in unserer Firma Stiefelchen und Fäustlinge für Frühgeborene in der Krankenstation in Edinburgh strickt. Er verschickt sie auch weltweit.

Wer wünscht sich nicht so einen liebevollen Vater?

Mein Vater hinterlässt jeden Morgen, bevor er zur Arbeit geht, eine Nachricht. Ich habe inzwischen weit über 100, aber hier sind einige meiner Lieblingsstücke.

Könnte auch etwas angsteinflössend sein – war es zum Glück nicht.

Heute hat ein Fremder ein Foto von meinem Freund gemacht, der mir das Frühstück auf der Arbeit vorbeibringt, und ist dann zu meinem Arbeitsplatz zurückgekommen, um mir das Foto zu schenken.

Und, zum Schluss: Hoooo-hopp!

Bonus

Mehr Gutes: