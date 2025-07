Hört bitte auf, diese 3 Salate zur Grillparty mitzunehmen!

Alle mögen Insalata Caprese. Und alle machen denselben Fehler, diesen an einer Grillparty aufzutischen. Dabei gäbe es so viel bessere Lösungen ...

Ein Hoch auf den Sommer! Und ein Hoch auf die damit einhergehenden Grill-Einladungen! In der Tat gibt es kaum etwas Gemütlicheres, als in einem Gärtchen mit ein paar Freunden um einen Grill herumzuhängen, zu plaudern und eiskaltes Bier zu trinken. Und am Ende des Abends, wenn die Sonne längst untergegangen ist, stellt man fest, dass man erstaunlich viel mehr Fleisch als erwartet gegessen hat und vielleicht auch ein oder zwei Bier zu viel. Ich liebe es.

Das Wesen einer Grillparty gebietet es, ein Selbstbedienungsbuffet für Beilagen, Brote und Salate einzurichten. Das ist praktisch und macht Sinn. Auch, dass die Gäste den einen oder anderen Salat oder Dessert mitbringen. Doch da ist diese eine Sache, die mir aufgefallen ist:

Gefühlt an jedem Grillabend werden die ewig gleichen Salate aufgetischt ... und zwar genau die, welche für ein Buffet denkbar ungeeignet sind.

An einer Grillparty stehen die Speisen am Salatbuffet nunmal länger rum und öfter als nicht draussen in der Sommerhitze. Deshalb, Leute, bitte:

Diese Salate eignen sich nicht für die Grillparty!

Welche denn? Nun, allen voran:

Tomaten-Mozzarella-Salat

Alle lieben Insalata Caprese. Mit gutem Grund. Mit frischen, geschmacksintensiven Tomaten zubereitet, ist er deliziös. Bloss ist dieses Gericht so konzipiert, dass es à la minute, sofort nach dem Anrichten gegessen werden soll. Am besten ist es eh, wenn der Mozzarella von Hand gerupft gleich auf dem Teller angerichtet wird, zusammen mit den Tomatenstücken. Ein wenig von Hand gerupftes Basilikum, eine Prise grobkörniges Meersalz und etwas von einem feinen Olivenöl. Eventuell ein paar Tupfer Aceto Balsamico. Basta.

Genau so: Auf dem Teller anrichten und sofort essen. Grazie, Gennaro. gif: youtube/@JamieOliver

Aber für das Salatbuffet kommt ja alles in eine grosse Schüssel, wo es dann mit gehörigen Mengen Öl und Essig angerichtet wird. Der Mozzarella hat sich wegen des Balsamico-Essigs längst braun-grau gefärbt, das Basilikum ist ein lampiges Gschlüdder und dank des beigegebenen Salzes lassen die Tomaten im Schnelltempo Wasser und werden matschig. Glückwunsch – du hast den nassesten Salat der Welt kreiert!

Ausser vielleicht ...

Gurkensalat

Hier auch: Feiner Salat, gewiss. Doch rein die Tatsache, dass Gurken zu 96 Prozent aus Wasser bestehen, diktiert, dass ein Gurkensalat sofort nach dem Anrichten gegessen werden sollte. Ausser, du magst jene wässrige, gallertige Masse, die sich bildet, wenn ein Gurkensalat an einem Buffet rumsteht.

Nein, das ist kein Salat, sondern Froschlaich. Aber ihr versteht, was ich meine. Bild: Shutterstock

Und dann noch:

Wassermelonen-Feta-Salat

Vielleicht der sommerlichste aller Sommersalate!

Und so – laut Shutterstock – sollte er aussehen. Tut er aber nicht, wenn er länger als zwei Minuten in einer Salatschüssel rumsteht. Bild: shutterstock

Eine grossartige Geschmackskombination, keine Frage. Doch auch hier – wieder – nochmals: Alle Zutaten in eine Salatschüssel zu schmeissen ist die denkbar schlechteste, unappetitlichste Art, ihn aufzutischen. Es sei denn natürlich, ihr mögt jene seltsame, wässrige Schlacke aus süsslichem Wassermelonensaft und Schafskäse-Lake, die sich am Boden der Schüssel ansammelt.

«Aber ... ich mag nun mal Insalata Caprese!»

Okay, du willst trotzdem nicht auf oben genannte Salate verzichten beim Grillparty-Buffet? Keine Sorge – es gibt den einen oder anderen Workaround. Für den Caprese kannst du den Mozzarella im Voraus schneiden (oder von Hand rupfen) und ihn auf einem Teller mit einem Küchenpapier (um die Feuchtigkeit aufzufangen) auftischen. Daneben, auf einem Schneidebrett, legst du die Tomaten (ich persönlich würde sie nicht einmal vorschneiden, sondern ein Rüstmesser beilegen). Dazu eins dieser Basilikum-Pflänzchen im Töpfchen, die es beim Grossverteiler gibt, eine Flasche Olivenöl, ein Fläschchen Crema die Aceto Balsamico (jenes, sirupige Konzentrat), etwas Meersalz und Pfeffer. Jeder stellt sich seine eigene Caprese zusammen. Geht ruckzuck.

ODER ... ihr macht so Cherry-Tomaten-Mini-Mozzarella-Spiesschli-Dinger. Ist halt ein wenig der «Apéro Riche im Büro»-Vibe, aber naja. Bild: Shutterstock

Analog beim Wassermelonen-Feta-Salat: Wassermelone, in mundgerechte Stücke geschnitten auf einem Servierbrett o.Ä. auftischen. Daneben den Feta, grob zerbröselt in einer Schüssel mit einem Servierlöffel. Frische Minzezweige in ein Wasserglas, daneben ein Schälchen schwarze Oliven mit Löffelchen, die Flasche Olivenöl, eine Flasche Weissweinessig, etwas Meersalz und schwarzer Pfeffer. Jeder bedient sich selbst. Jeder bekommt seinen eigenen frischen, geilen Wassermelonen-Feta-Salat.

Und auf den Gurkensalat verzichtest du. Stattdessen schneidest du grosse Gurkenschnitze und servierst diese mit einem Dip.

Zudem: Es gibt ideal geeignete Salate für dein Grillabend-Buffet! Zum Beispiel ...

... diese sechs hier:

Kichererbsen-Thunfisch-Salat

Bild: shutterstock

Kichererbsen aus der Dose, abgetropft

guter Thunfisch aus der Dose, abgetropft

Pomodori Secchi, abgetropft und grob gehackt

schwarze Oliven

etwas rote Zwiebel, in feine Scheiben geschnitten

Prezzemolo (flachblättrige italienische Petersilie), fein gehackt

ev. eine kleine rote Chili, entkernt und fein gehackt

1 kleine Knoblauchzehe, gepresst

Olivenöl, Weissweinessig, Salz und schwarzer Pfeffer





Knoblauch, Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer zu einem Dressing mixen. Mengen nach eigenem Ermessen und Geschmack.

Sämtliche Salatzutaten (hier nochmals: Mengen nach eigenem Geschmack und Common Sense) in eine Salatschüssel geben und mit dem Dressing vorsichtig untermischen.

Jaipur Slaw

Bild: meera sodha

Rotkohl

Karotten

Winterrettich

1 rote Zwiebel

1-2 rote Chilis

frische Minze

frischer Koriander

3 EL Limettensaft

1/2 TL Zucker

Salz





Sämtliches Gemüse und alle Kräuter fein schneiden (den Kohl, die Karotten etwa in Streifen). Alle Zutaten gut mischen. Kalt stellen.

Puy-Linsen-Salat mit getrockneten Tomaten und Feta

Bild: pinterest

225 g Puy-Linsen

1 frisches Lorbeerblatt

1 TL Rotweinessig

2 Knoblauchzehen, geschält, aber ganz gelassen

1 kleine Prise Puderzucker

1 grosse rote Zwiebel, fein gehackt

50 g Pomodori Secchi in Öl, abgetropft und grob gehackt

2 EL Aceto Balsamico

4 EL Olivenöl

100 g Ziegenkäse oder Fetakäse, grob zerbröckelt

3 EL Prezzemolo (flachblättrige, italienische Petersilie), grob gehackt

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

​

​ Linsen in eine Pfanne mit Lorbeerblatt, Essig, einer ganzen Knoblauchzehe, Zucker und etwas Salz und Pfeffer geben. Mit ordentlich viel kaltem Wasser bedecken, zum Kochen bringen und zirka 20–25 Minuten köcheln lassen, bis die Linsen zart sind, aber noch Biss haben. Gut abtropfen lassen und das Lorbeerblatt und die Knoblauchzehe entsorgen. In eine Salatschüssel geben und kalt werden lassen.

Die zweite Knoblauchzehe fein hacken und mit den restlichen Zutaten zu den Linsen geben. Vorsichtig unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und falls möglich zwei Stunden vor dem Servieren im Kühlschrank stehen lassen.

Nice Rice Noodle Doodle Salad

Bild: Shutterstock

175 g Reisnudeln

2 Limetten

2 kleine Knoblauchzehen, sehr fein gehackt

8 Frühlingszwiebeln, dünn geschnitten

2 rote Chilischoten, entkernt und sehr fein gehackt

2 Limetten

1 EL Erdnuss- oder Sonnenblumenöl

4 TL Sesamöl

3 EL thailändische Fischsauce

3 EL frischer Koriander, gehackt

​

​ Nudeln in eine grosse Pfanne mit kochendem Salzwasser geben. Die Pfanne sofort vom Herd nehmen und 3 Minuten ziehen lassen.

Nudeln gut abtropfen lassen, mit 1 EL Öl in eine Salatschüssel geben und kalt werden lassen.

Die Schale von einer Limette fein reiben und den Saft aus beiden herausdrücken. Kurz vor dem Servieren zu den Nudeln mit den restlichen Zutaten geben und alles vorsichtig unterrühren.

Ein feines Tabbouleh

Bild: shutterstock

Zutaten:

Couscous oder Bulgur, gemäss Packungsangaben zubereitet, abgekühlt

VIEL Prezzemolo (flachblättrige Petersilie), fein gehackt

und/oder frischer Koriander, frische Minze, Dill etc. – was du gerade für frische Kräuter im Kühlschrank hast –, fein gehackt

Frühlingszwiebel, fein gehackt

Chilischote, ebenso

Gurke, entkernt und fein gehackt

Cherrytomaten, entkernt und fein gehackt

feines Olivenöl, frischer Zitronensaft, Salz und Pfeffer



Man kann auch die Gurke und Tomaten weglassen, dafür aber Folgendes beigeben:

Man kann auch die Gurke und Tomaten weglassen, dafür aber Folgendes beigeben: Granatapfelkerne

Kichererbsen

Etc. – ihr versteht schon.

​

​ Sämtliche Zutaten in eine Servierschale geben und vorsichtig untermischen. Mengen nach eigenem Gusto.

Oder ein geiler Kartoffelsalat mit viel frischem Dill

Bild: Shutterstock

900 g neue Kartoffeln

2 EL gehackte Frühlingszwiebeln

3 EL feingehackter frischer Dill, plus einige Zweige dazu

6 EL gehackte süsssaure Gurken

6 Radieschen, in dünne Scheiben geschnitten



Für das Dressing:​

Für das Dressing:​ 175 ml Mayonnaise

2 TL Worcestershire-Sauce

1,5 EL Ketchup

2 EL trockener Weisswein

1 TL Meerrettich

​

​ Kartoffeln in einen grossen Topf zum Kochen bringen und in zirka 20–25 Minuten gar kochen. Das Wasser abgiessen und die Kartoffeln abkühlen lassen (bei Bedarf geht dies beschleunigt im Eiswasserbad). Dies kann im Voraus erledigt werden.

Kartoffeln in 5 mm dicke Scheiben schneiden.

Die Zutaten für das Dressing in einer kleinen Schüssel gut mischen.

Kartoffeln, Zwiebel, gehackten Dill, Gurke und die Radieschen zusammen in eine grosse Schüssel geben. Das Dressing unter den Salat heben. Den Salat in eine Servierschüssel geben und 30 Minuten kalt stellen.

Weiterhin einen schönen Sommer!