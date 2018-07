Verdächtiger in Los Angeles verbarrikadiert sich in Supermarkt



In Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich am Samstag ein Verdächtiger in einem Supermarkt verbarrikadiert, Medien berichteten von einer möglichen Geiselnahme.

Die örtliche Polizeibehörde erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter zunächst nur, dass sich ein Verdächtiger in einem Geschäft im Stadtteil Silver Lake verschanzt habe. Der Fernsehsender CNN berichtete dagegen unter Berufung auf die Polizei, dass es sich bei dem Vorfall um eine mögliche Geiselnahme handelte.

Demnach hatte sich der Verdächtige in einem Fahrzeug eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Wagen des Verdächtigen sei dabei beschädigt worden. Daraufhin rannte er in den Supermarkt, wie CNN berichtete.

US-Präsident Donald Trump erklärte bei Twitter, er verfolge die «mögliche Geiselnahme» sehr genau. Die Polizei in Los Angeles arbeite bei dem Vorfall mit der Polizeibehörde des Bundes zusammen. (sda/afp)