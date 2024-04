Tesla Model Y: Das mit Abstand beliebteste Auto in der Schweiz. Bild: keystone

Ein E-Auto bricht in der Schweiz alle Rekorde – und es ist nicht das Tesla Model 3

Tesla verkauft weniger E-Autos, senkt erneut die Preise und entlässt rund 10 Prozent aller Angestellten. In der Schweiz hingegen läuft es rund.

Tesla hat in den ersten drei Monaten des Jahres weltweit 8,5 Prozent weniger Elektroautos verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs – für den erfolgsverwöhnten Musk-Konzern ein herber Dämpfer. In der Schweiz hingegen ist Tesla populärer als je zuvor. Die Verkäufe legten im 1. Quartal um 109 Prozent zu.



Verantwortlich für den Erfolg ist nicht etwa das Model 3, sondern das grössere und teurere Model Y. Der Elektro-SUV bricht bei uns alle Rekorde – dies auch dank Preisnachlässen. Von Januar bis März wurden über 2500 neue Model Y eingelöst. Zum Vergleich: Der elektrische Skoda Enyaq auf Platz 2, ebenfalls ein SUV, kommt im selben Zeitraum auf knapp 800 Verkäufe. Auch die knapp 600 Neuzulassungen des Model 3 verblassen gegenüber dem Model Y.

Meistverkaufte E-Autos in der Schweiz von Januar bis März 2024

Tesla hat seine Verkäufe in der Schweiz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. grafik: swiss emobility

Auch bei Betrachtung des gesamten Automarkts fährt das Model Y allen Benzin- und Hybrid-Modellen davon. Nur der seit Jahren beliebte Familien-Kombi Skoda Octavia kann noch halbwegs mithalten.

Meistverkaufte Autos in der Schweiz von Januar bis März 2024

Tesla Model Y und Skoda Octavia sind die meistverkauften Autos der Schweiz.

Bereits in den letzten beiden Jahren war das Model Y hierzulande das beliebteste Auto. Interessant wird sein, ob Elon Musks Imageverlust sich künftig auf das Kaufverhalten auswirken wird. Allfällige Rückgänge wegen Musks Gebaren zeichnen sich, wenn überhaupt, nur verzögernd ab.

Elektroautos (ohne Plug-in-Hybride) erreichten in der Schweiz in den ersten drei Monaten des Jahres einen Marktanteil von 18,2 Prozent (+1,7 Prozent). Davon ist fast jedes dritte Modell ein Tesla. Im gesamten Schweizer Auto-Markt kommt Tesla nun auf einen Marktanteil von 5,7 Prozent, gegenüber 2,7 Prozent im 1. Quartal 2023.



Tesla weltweit unter Druck

Von Teslas Erfolg in der Schweiz kann nicht auf andere Länder, Europa oder gar die Welt geschlossen werden. Fast überall verkaufen sich Teslas derzeit schlechter als im Vorjahr. In Europa gingen die Tesla-Verkäufe im Jahresvergleich um 9,5 Prozent zurück, in Nordamerika um 16 Prozent und in China wurden 3,8 Prozent weniger Teslas eingelöst. In Deutschland brach die Marke gar um 37 Prozent ein.

Tesla-Verkäufe nach Regionen von Anfang 2021 bis Anfang 2024

Tesla-Chef Elon Musk reagierte mit wiederholten Preissenkungen auf die schwache Nachfrage und die wachsende Konkurrenz. In vielen Regionen scheint der Effekt von Preisnachlässen aber inzwischen zu verpuffen. Der neue Cybertruck kann die hohen Erwartungen bislang ebenfalls nicht erfüllen. Um weltweit wieder zu wachsen, fehlt Tesla insbesondere ein günstiges E-Auto. Musk stellte dieses seit Jahren in Aussicht, änderte aber offenbar zuletzt seine Pläne.



Im Fokus stehen nun selbstfahrende Robotaxis, in denen Musk die Zukunft sieht. Dafür wurden die Arbeiten an einem günstigen 25'000-Dollar-Tesla zurückgestellt. Das Robotaxi soll laut Musk im August enthüllt werden. Ob und wann es auf den Strassen fährt, ist hingegen eine andere Frage.

Angesichts der gedämpften Nachfrage kündigte Musk zuletzt an, rund 10 Prozent aller Stellen zu streichen, was rund 14'000 Stellen entspricht. Musk begründete den Schritt damit, dass Tesla zu schnell gewachsen sei.

