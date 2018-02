Mann kommt bei Gstaad BE durch Lawine ums Leben



Am Samstag ist in Lauenen bei Gstaad BE ein Mann durch eine Lawine schwer verletzt worden und verstarb kurze Zeit später im Spital. Ein zweiter Bergsteiger konnte sich aus der Lawine befreien.

Die Lawine sei am Samstag unterhalb des Geltengletschers niedergegangen, teilte die Berner Kantonspolizei am Sonntag mit. Zwei Männer seien mit Tourenski von der Geltenhütte in Richtung Wildhorn aufgestiegen, als sie von der Lawine überrascht und mitgerissen worden seien.

Eine der Personen konnte sich laut Polizeiangaben selbstständig aus dem Schnee befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Diese konnten den schwer verletzten Mann dann aus den Schneemassen bergen und ihn per Helikopter ins Spital bringen. Dort verstarb er in der Nacht auf Sonntag.

Ebenfalls am Sonntag verstarb eine 40-jährige Skitourengängerin aus dem Wallis. Sie war am Tag zuvor mit drei weiteren Personen oberhalb von Arolla von einer Lawine mitgerissen worden. (sda)

