Dieses Exemplar der Klub-WM-Trophäe bleibt im Oval Office. Bild: keystone

Trump lässt Klub-WM-Trophäe im Oval Office: «Sie haben gesagt, ich darf sie behalten»

US-Präsident Donald Trump behält die Trophäe der Klub-WM weiterhin im Oval Office. Und er möchte den Fussball in den USA umbenennen.

Der Final der Klub-WM in den USA war auch eine grosse Trump-Show. Der US-Präsident verfolgte das Spiel an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Bei der Siegerehrung drängte er sich in den Vordergrund, als er sich nach der Pokalübergabe weigerte, die Bühne zu verlassen und bei den Feierlichkeiten von Sieger Chelsea ganz vorne anzufinden war.

Seit März schmückte die über 180'000 Schweizer Franken teure Trophäe der neuen FIFA Klub-WM das Oval Office in Washington D.C. In einem Interview mit dem TV-Sender DAZN hat Trump angekündigt, dass dies auch weiterhin so bleibe. «Ich habe gefragt, wann sie die Trophäe abholen kommen. Sie haben gesagt: Nie, du kannst sie für immer behalten», erzählte der US-Präsident. Die FIFA habe für die Übergabe an Chelsea eine neue Trophäe gemacht, deshalb sei die alte immer noch in seinem Büro. «Es ist wirklich aufregend», sagte der 79-Jährige.

Welche Unterschiede es bei den beiden Trophäen gibt, ist nicht bekannt. Der «Guardian» hat auf eine entsprechende Anfrage bei der FIFA noch keine Antwort erhalten.

Es war auch nicht die einzige kuriose Trump-Aussage im Interview mit DAZN. Der US-Präsident deutete an, dass er ein Dekret erlassen könne, damit Fussball in den Vereinigten Staaten künftig ebenfalls «Football» und nicht mehr «Soccer» genannt werden soll. «Ich denke, das ist wirklich der internationalste Sport der Welt. Fussball kann wirklich die Welt zusammenbringen», erklärte Trump. Darum habe er die Klub-WM und im folgenden Jahr auch die echte Weltmeisterschaft in die USA geholt. (abu)

