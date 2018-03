Löwen und Tiger erhalten Gesellschaft von Dinosauriern



Löwen und Tiger erhalten Gesellschaft von Dinosauriern

Die Löwen und Tiger im Raubtierpark von René Strickler in Subingen SO erhalten Gesellschaft von ein paar ebenfalls furchteinflössenden Urzeit-Tieren. Vom Freitag an sind auf dem Gelände neben dem Raubtierpark 60, zum Teil bewegliche Modelle von Dinosauriern zu sehen.

«Dinoworld» heisst die in Birsfelden BL stationierte Ausstellung, die auch schon in Italien, Deutschland, Österreich Gastspiele gegeben hatte. Alle Modelle seien unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt worden, heisst es in einer Mitteilung der Ausstellungsmacher.

Die Saurier bleiben bis zum 19. August in Subingen. In der Zwischenzeit dürften allerdings die Raubtiere von René Strickler ihrer solothurnischen Heimat den Rücken kehren und in ihre neuen Gehege in der Siky Ranch in Crémines im Berner Jura zügeln. (sda)