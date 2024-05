Bild: Shutterstock

Emma Amour

Von Tinder-Swingern, Sexting und Ghosting

Sandro und ich sehnen uns nach Abenteuer. Und landen auf Tinder. Wo wir merken: Same Shit, different day. Das ist aber kein Klagelied, das ist ein Lobgesang auf freie Liebe.

Emma Amour Folge mir

Vor zwei Wochen haben wir mit einem Cliffhanger aufgehört. Falls ihr es bereits vergessen habt, bin ich natürlich beleidigt.

Ich bin aber auch nett und fasse schnell zusammen: Sandro und ich finden, dass unser Sex etwas eingepennt ist. Was dazu führte, dass wir zusammen ein Tinder-Profil erstellten, mit dem wir uns auf die Suche nach einer einzelnen Frau für einen Threesome oder nach einem Pärli machen.

Unsere Bilder sind super. Man sieht nackte Haut, ohne was zu sehen. Man sieht Sandros halbes Gesicht. Und meines. Mit Schatten. Und meinen Brustansatz. Sandros Haare, die vom Bauchnabel runterführen. Geschrieben klingt das alles etwas hohl. So Ärzteroman-Shit. Aber im real life ists sexy.

Wir schreiben explizit, was wir suchen und was nicht. Der erste Match lässt nicht lange auf sich warten. Kein Wunder. Sandro wischt in seiner Euphorie alle und alles mal nach rechts.

Der erste Match ist Isabellle. Knackige 51, schreibt sie. Eine Katze, ein Hund, eine Scheidung und zwei erwachsene Kinder hat sie zu bieten. Sucht nichts Verbindliches. Will aber ihre Bi-Fantasie ausleben.

Ich fühls nicht. Sandro auch nicht. Jetzt nett aus der Nummer kommen. Gar nicht so einfach.

Der nächste Match heisst Laura. Jahrgang 92. Ein Baby. Wobei nein, auch schon ü30. Time flies. Definitiv heiss. Und witzig. Wir sind dabei. Sie auch, sagt sie. Wir tauschen Nummern aus. Sie schickt ein sexy Bild. Wir sind on fire. Und hören nie wieder was.

Nicht so schlimm. Das Kopfkino reicht für eine aufregende Nummer a deux. Merci, Laura.

Nun, ich bin einfach nicht ihr Typ ...

Der nächste Match: Klaus und Tina. Beide Mitte 40ig. Sehen easy zehn Jahre älter aus. Typ Swinger. Ihr Profilbild zeigt beide in Lack und Leder. Nicht unseres. Warum wir nach rechts swipten? Da müsst ihr Sandro fragen.

Sehr interessiert ist auch eine Johanna. Ende 30ig. Alleinerziehend. Kann jedes zweite Wochenende. Dann aber hardcore. Sandro und Johanna sind schon mitten im Sexting, als sie sich ein Bild von mir wünscht, auf dem sie etwas mehr von mir sieht. Bekommt sie. Dann die Ernüchterung: Es tue ihr leid. Aber ich bin einfach nicht ihr Typ. Falls Sandro auch ohne mich zu haben sei, wäre sie offen.

Bitch. Also nicht wirklich. Aber dennoch: Bitch.

Sehr angesprochen fühlen wir uns von einem Paar mit dem Usernamen four_4_heaven. Beide superhot. Also so wirklich krass überdurchschnittlich heiss. So heiss, dass ich sie für fake halte. Sandro ist da optimistischer. Bis four_4_heaven beichtet, dass er alleinstehend ist. Die Dame zum Usernamen habe kürzlich Schluss gemacht. Aber falls wir auf Cuckold stehen …..

Wir überlegen. Der Dude für mich, Bitch Johanna für Sandro?

Komm, probieren wir aus!, sage ich. Sandro schlägt ein. Also sitzen wir jetzt nebeinander auf dem Sofa und chatten. Ich mit … gute Frage, wie heisst der Typ eigentlich? Und Sandro mit Laura.

Die macht den so heiss, dass er mir in die - Pardon - Jogginghose fasst und mich fingert, während ich mit four_4_heaven chatte.

Turnt mich krass an. Turnt Sandro an.

Wir vögeln. Und es fühlt sich so an, als würde four_4_heaven zuschauen. Und Johanna Sandro reiten. Wir haben hier also gerade einen Foursome, ohne einen Foursome zu haben.

Wir sind ready, ready to fremdfuck!

«Wollen wir uns mit den anderen verabreden?», fragt Sandro. Ich sag ja. Wir wollen das gleichzeitig machen.

Übernächste Woche ist es so weit. Sandro trifft Johanna im Johanniter. Kein Witz. War ihr Vorschlag. Ihm ists recht, geiles Schnitzel da.

Ich treff four_4_heaven draussen am Fluss. Und sind wir dann im Fluss (Pardon für das, ich bin SEHR aufgeregt), sind wir nah von meiner Wohnung.

Mögen die Tinder-Spiele beginnen. Oder wie meine jüdische Freundin sagt «Mazel that fucking tov!»

