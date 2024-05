«Das Televoting wird WAHNSINNIG» – die besten Tweets zum 2. Eurovision-Halbfinal

Nach dem 2. Halbfinal und nach Durchsicht der Posts auf Social Media steht fest: Am Final am Samstag wird's brenzlig. Ja, Nemo gefiel. Doch Kroatien zieht davon, und – Obacht! – die Qualifikation Israels mischt die Karten komplett neu.

Gestern war der 2. Halbfinal des Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Somit stehen alle Teilnehmer für das Final am Samstag fest.

Nicht qualifizieren konnten sich Albanien, Belgien, Dänemark, Malta, San Marino und Tschechien. Das Rennen gemacht haben Armenien, Österreich, Estland, Georgien, Griechenland, Lettland, die Niederlande, Norwegen, Israel – und die Schweiz. Jawohl – Nemo hat's geschafft!

Klar ist: Das Televoting am Samstag wird wahnsinnig.

Bei den Fans auf Social Media konnte Nemo punkten:

Jap, viele sehen die Schweiz bereits als Gewinner 2024.

Freude herrschte auch darüber, dass die Schweiz endlich mal auf Sad-Boy-Balladen verzichtete:

Obwohl vom Typ her eine gewisse Kontinuität feststellbar ist ...?

Aber Nemo kommt rundum gut an – auch bei seinen Mitstreitern:

Auch nice: Nemos Shoutout für Bambie Thug aus Irland, die andere non-binäre Teilnehmende des Song Contests.

Zur Erinnerung: Bambie Thug ist die irische Hexe aus dem 1. Halbfinal. Und, oh ja, sie war umwerfend:

Kombiniert man Nemo mit Bambie Thug, bekommt man:

Ja, Nemos Auftritt gab viel Meme-Material her, ...

... doch er gefiel rundum.

Ach ja ... Kroatien. Kroatien gräbt der Schweiz bei den Wettquoten stetig das Wasser ab.

Boah. Hat Nemo gegen Balkan-Ken eine Chance?

Doch auf X (vormals Twitter) dominierte ein Thema die Diskussion: Israel hat sich qualifiziert.

Leider (ja, man muss hier «leider» sagen) sind ziemlich alle Tweets und Posts zum Thema «Israel am ESC 2024» diametral polarisiert. Die Pro-Israel-Fraktion deutet Israels Finalqualifikation als Votum einer schweigenden Mehrheit, die Free-Palestine-Fraktion betont die Legitimität der Proteste gegen die israelische Kandidatin Eden Golan. Dazwischen gibt es nichts. Fakt ist: Israel gilt seit dem 2. Halbfinal bei den Wettbüros urplötzlich als Favorit und hat die Schweiz gar auf den dritten Platz verdrängt. Und wenn im Final ähnlich gevotet wird wie gestern in Italien (aus Versehen sendete der italienische Sender die Stimmanteile des Televotings – fast 40 % für Israel!), könnte es eine Überraschung geben.

Mehr oder weniger deutliche Proteste gegen Eden Golan gab es auch vonseiten anderer Teilnehmer. Oder wie anders kann man dieses Verhalten der griechischen Kandidatin deuten?

Das Thema Israel wird das Final am Samstag überschatten wie kein anderes. Dazu aber an dieser Stelle mehr:

Kommen wir zurück zu den anderen Kommentaren zum 2. Halbfinal! Enttäuschungen gab es einige. Malta, etwa:

Und die Nicht-Qualifikation Belgiens wurde ebenfalls lamentiert:

Nebst Nemo und Eden Golan war es vor allem ein Künstler, der für Schlagzeilen sorgte: Ladies and Gentlemen, from the Netherlands, Joost Klein!

Schlussendlich dürfen wir uns gewiss auf das Final am Samstag freuen, denn:

Und, oh ja, es ist durchaus vorstellbar, dass sich Armenien und Georgien zu Überraschungs-Favoriten mausern:

Noch aber hat einer unangefochten die Pole Position inne:

Naja, wir werden sehen.