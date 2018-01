Beyoncé, Eminem und The Weeknd bei diesjährigem Coachella-Festival



Beyoncé, Rapper Eminem und der kanadische R&B-Sänger The Weeknd führen dieses Jahr die Liste der Künstler beim einflussreichen Coachella-Festival in Kalifornien an. Beyoncé holt damit ihren letztjährigen Auftritt nach, der wegen ihres Mutterschaftsurlaubs entfiel.

Für Beyoncé ist das Festival in der wüste Kaliforniens ihr Comeback auf den grossen Konzertbühnen nach der Geburt ihrer Zwillinge im Juni. Eminem kann beim Coachella-Festival für sein neues Album «Revival» Werbung machen, mit dem er sich Mitte Dezember nach jahrelanger Pause zurückgemeldet hatte. Für The Weeknd ist es das erste Mal, dass er zu den Top-Acts des Festivals gehört.

Auffällig ist, dass dieses Jahr keine Rockband unter den Headlinern ist. Rock scheint derzeit seine vorherrschende Stellung in der US-Musikkultur an andere Stile wie den Rap zu verlieren. Bei den diesjährigen Nominierungen für die Grammys finden sich in der Kategorie Album des Jahres überwiegend Hip-Hop-Künstler.

Ganz ohne Rock kommt aber auch das Coachella-Festival nicht aus: An den Wochenenden vom 13. bis 15. und vom 20. bis 22. April treten unter anderem The War on Drugs, alt-J, Haim und Portugal. The Man auf. Der französische Elektromusiker Jean-Michel Jarre gibt dieses Jahr sein Debüt beim Coachella-Festival. (sda/afp)

