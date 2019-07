Postautochauffeur nach Zusammenbruch in Flumserbergen verstorben



Ein Postautochauffeur ist am frühen Donnerstagmorgen in den Flumserbergen wegen eines medizinischen Problems am Steuer zusammengebrochen und danach gestorben. Die zwei Passagiere, die im Bus sassen, blieben unverletzt.

Das Postauto war von Flumserberg nach Flums unterwegs, als es kurz vor 6 Uhr zum Zwischenfall kam, wie ein Sprecher der St. Galler Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Nachdem der Chauffeur ausgefallen war, schlitterte der Bus einer Leitplanke entlang und blieb dann an einem Strassenbord stehen.

Rettungskräfte kümmerten sich anschliessend um den bewusstlosen Chauffeur. Helikopter wurde aufgeboten. Die Strasse zwischen Flumserberg und Flums wurde vorübergehend gesperrt.

Am Vormittag meldete Postauto dann den Tod des Fahrers auf Twitter. Der Chauffeur, der 29 Jahre lang für Postauto gearbeitet habe, sei nach einem medizinischen Problem gestorben, hiess es dort. Das Unternehmen sprach der Familie des Mannes das Beileid aus und äusserte sich zugleich dankbar dafür, dass den Passagieren des Busses nichts passiert war. (sda)