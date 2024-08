Klimaaktivistinnen dringen in mehrere deutsche Flughäfen ein – und legen Flugbetrieb lahm

Die Klima-Initiative Letzte Generation hat in mehreren deutschen Städten Protestaktionen gestartet. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg, Köln-Bonn und Karlsruhe ein. dpa-Fotografen vor Ort bestätigten die Vorgänge. Der Flugbetrieb am Flughafen Köln-Bonn war am Donnerstagmorgen eingestellt.

Sie drückten «friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift »Oil kills« und »Sign the treaty« zur Schau stellten», berichtete die Organisation laut Mitteilung. «Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten.»

Der Flugbetrieb in Nürnberg ist nach Angaben eines Polizeisprechers bis auf Weiteres eingestellt. (sda/dpa)

Update folgt