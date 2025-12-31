Bei den Verkaufsständen gibt es nicht nur Raketen, sondern auch leises Feuerwerk. Bild: KEYSTONE

Hier kannst du an Silvester noch spontan Feuerwerk kaufen

Das Wetter sollte passen, um mit viel Funkenregen ins neue Jahr zu starten. An manchen Verkaufsstellen kann man noch bis abends Feuerwerk kaufen. Wir zeigen dir, wo du fündig wirst.

Auch Feuerwerksanbieterinnen und -anbieter spüren allmählich den Überdruss von lautem Feuerwerk. Viele geniessen das Spektakel lieber ohne ohrenbetäubenden Knall. Das erfordert Anpassungsfähigkeit. So hat etwa Feuerwerksverkauf24.ch bei seinen Ständen speziell einen Bereich eingerichtet, wo es nur lautlose Artikel zu kaufen gibt. Dazu zählen beispielsweise Vulkane – auch Zuckerstock genannt.

Mittlerweile gibt es spezielle Bereiche für leises Feuerwerk. Bild: Feuerwerksverkauf24.ch

In der ganzen Schweiz gibt es an Silvester noch Feuerwerk zu kaufen. Während viele Detailhandelsläden, die ebenfalls ein kleines Angebot haben, bereits um 17 Uhr dichtmachen, sind die Stände teilweise länger geöffnet. Aber auch nicht überall. Ein kleiner Überblick.

Aargau

Baden-Dättwil: Jumbo, Im Langacker 17 (8 bis 17 Uhr)

Buchs: Feuerwerkshop.ch, Im Lostorf 7 (10 bis 17 Uhr)

Bremgarten: Feuerwerkszauber.ch, Friedhofstrasse 8/10 (10 bis 17 Uhr)

Möriken-Wildegg: Weco, Aarauerstrasse 16 (11 bis 18.30 Uhr)

Rothrist: Feuerwerk Rothrist, Helblingstrasse 9 (10 bis 19 Uhr)

Spreitenbach: Feruerwerkshop.ch, Industriestrasse 168 (10 bis 17 Uhr)

Suhr: OTT Feuerwerk, Bernstrasse Ost (10 bis ca. 20 Uhr)

Würenlingen: Jumbo, Industriestrasse 23 (8 bis 17 Uhr)

Basel-Landschaft und Basel-Stadt

Allschwil: Jumbo, Binningerstrasse 74 (8 bis 17 Uhr)

Zunzgen: World of Party, Hauptstrasse 17 (10 bis 17 Uhr)

Bern

Allmendingen: Jumbo, Vordermärchligenweg 1A (8 bis 17 Uhr)

Bern: Stärnehimu, Kapellenstrasse 5/6 (10 bis 16 Uhr)

Biel: Jumbo, Zürichstrasse 24 (8 bis 17 Uhr)

Studen: Pyrostar, Büetigenstrasse 2 (10 bis 18 Uhr)

Zollikofen: Papeterie Hell, Bernstrasse 105 (9 bis 17 Uhr)

Graubünden

Chur: Jumbo, Sommeraustrasse 9 (8 bis 16 Uhr)

Luzern

Aesch: Läubli Vulkan, Mosenstrasse 32 (8 bis 18 Uhr)

Neudorf: Bugano, Moos 6 (10 bis 16 Uhr)

Luzern: weco, Tribschenstrasse 72 (bis 18 Uhr)

Luzern: weco, Bodenhof 5 (bis 18 Uhr)

Sursee: Feuerwerkhandel.ch, Moosgasse 30 (10 bis 17 Uhr)

Willisau: Jumbo, Ettiswilerstrasse 46 (8.30 bis 17 Uhr)

Schaffhausen

Schaffhausen: Jumbo, Fulacherhalde 4 (8 bis 17 Uhr)

Schwyz

Küssnacht: weco, Bahnhofstrasse 14 (bis 18 Uhr)

Wollerau: Hirt Fireworks, Schindellegistrasse 64 (ca. 9.30 bis ca. 19 Uhr)

Solothurn

Biberist: Keller Fahnen AG, Holzackerstrasse 5 (9 bis 16 Uhr)

Solothurn: Jumbo, Weissensteinstrasse 21 (8.30 bis 16 Uhr)

Walterswil: Weco, Bannerstrasse 2 (11 bis 18.30 Uhr)

St.Gallen

Bazenheid: Farben Feuerwerk, Bahnhofstrasse 4 (keine Zeitangabe)

Haag: Jumbo, Seelistrasse 6 (8 bis 17 Uhr)

Niederhelfenschwil: Feuerwerk-Lager Stucki AG, Loo (9 bis 20 Uhr)

Mels: Jumbo, Pizolstrasse 1 (8 bis 17 Uhr)

Schänis: Jumbo, Biltnerstrasse 34 (8 bis 17 Uhr)

Wattwil: Jumbo, Wilerstrasse 63 (8 bis 17 Uhr)

Wattwil: Feuerwerkshop.ch, Bahnhofstrasse 8 (10 bis 18 Uhr)

Widnau: Jumbo, Bahnhofstrasse 7 (9 bis 17 Uhr)

Thurgau

Amriswil: Feuerwerkshop.ch, Schrofenstrasse 2 (10 bis 18 Uhr)

Arbon: Feuerwerkshop.ch, Egnacherstrasse 37 (10 bis 18 Uhr)

Arbon: Jumbo, Textilstrasse 1 (8 bis 17 Uhr)

Frauenfeld: Jumbo, Riedstrasse 18 (8 bis 16 Uhr)

Frauenfeld: Feuerwerkshop.ch, Zürcherstrasse 308 (10 bis 18 Uhr)

Klarsreuti: Feuerwerkshop.ch, Blüemelenstrasse 59 (10 bis 18 Uhr)

Kradolf: Frey Feuerwerk, Zentrum 7 (11 bis 17 Uhr)

Kreuzlingen: Feuerwerkshop.ch, Romanshornerstrasse 122 (10 bis 18 Uhr)

Kreuzlingen: Farben Feuerwerk, Löwenstrasse 5 (keine Zeitangabe)

Rickenbach bei Wil: Jumbo, Toggenburgerstrasse 61 (8 bis 17 Uhr)

Siegershausen: Frey Feuerwerk, Gartenstrasse 3 (10 bis 19 Uhr)

Sitterdorf: Feuerwerkshop.ch, Amriswilerstrasse 52 (10 bis 18 Uhr)

Uri

Schattdorf: Jumbo, Militärstrasse 9 (8 bis 17 Uhr)

Wallis

Eyholz: Jumbo, Kantonsstrasse 65 (8 bis 17 Uhr)

Zürich

Affoltern am Albis: Jumbo, Obfelderstrasse 19 (8 bis 17 Uhr)

Arbon: Jumbo, Textilstrasse 1 (8 bis 17 Uhr)

Dietlikon: Jumbo, Industriestrasse 33 (8.30 bis 17 Uhr)

Hinwil: Jumbo, Wässeristrasse 40 (9 bis 18 Uhr)

Otelfingen: Feuerwerkshop.ch, Landstrasse 8 (10 bis 17 Uhr)

Rikon im Tösstal: Feuerwerk & Pyrotechnik, Schöntalstrasse 19 (9 bis 17 Uhr)

Wallisellen: Feuerwerkverkauf Wallisellen, Neue Winterthurerstrasse 22 (9 bis 18 Uhr)

Winterthur: Jumbo, Rudolf Diesel-Strasse 19 (8.30 bis 18 Uhr)

Zürich: Atelier Bucher, Birmensdorferstrasse 257 (10 bis 18.30 Uhr)

Zürich: Feuerwerkszauber.ch, Giesshübelstrasse 65 (10 bis 17 Uhr)

Zürich: Manor Letzipark, Baslerstrasse 50 (9 bis 18 Uhr)

Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weisst du weitere Stände? Dann schreib es in die Kommentare!

Bitte bedenke, dass in manchen Gemeinden ein Feuerwerksverbot gilt. Bevor du also deine Pyrotechnik abbrennen lässt, solltest du dich über die Regeln vor Ort informieren. Beim Umgang mit Feuer und Feuerwerk solltest du stets Vorsicht walten lassen. Jedes Jahr gibt es zahlreiche Unfälle im Zusammenhang mit Pyrotechnik.

Bei lautem Feuerwerk solltest du ausserdem Rücksicht auf Menschen und Tiere nehmen. Die Überreste des Feuerwerks solltest du – sobald es abgekühlt ist – korrekt entsorgen und nicht einfach liegen lassen. In Rothrist kann man neuerdings abgebranntes Feuerwerk am 1. Januar von 10 bis 17 Uhr direkt in der Entsorgungsstation von Feuerwerk Rothrist entsorgen. (vro)