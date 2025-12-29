Vom Feuerwerk ist im Nebel nicht wirklich viel zu sehen, hier 2020 in Luzern. Bild: KEYSTONE

Nebelsuppe oder freie Sicht auf das Feuerwerk – die Wetterprognosen für Silvester

Zäher Nebel hängt seit Wochen über dem Flachland. Auflösen tut er sich meistens nicht. Verschwindet das Silvesterfeuerwerk auch im Dunst? Oder herrscht für einmal klare Sicht? So stehen die Chancen aktuell.

Mehr «Schweiz»

Dicker (Hoch-)Nebel, Bise, Kälte. Im Flachland herrscht – abgesehen vom Schnee – richtig Winter. Jeden Tag grau, (fast) jeden Tag erfolglose Suche nach der Sonne. Nur die Nebelgrenze variiert zwischendurch. Verschwindet also auch das Silvesterfeuerwerk im dichten Nebel oder macht er für einmal doch Platz?

Gemäss Meteoschweiz stehen die Chancen tatsächlich gut, dass sich der Hochnebel auf der Alpennordseite am Mittwoch im Laufe des Tages auflöst. Bis dahin braucht es aber noch Geduld. Am Montag und Dienstag bleibt es im Flachland wohl grösstenteils grau. Nur in manchen Gebieten lockert der Nebel am Montag etwas auf, bevor er am Abend wieder dichter wird.

Ähnlich klingt es bei Meteonews: Der Kaltluftsee mit dem Hochnebeldeckel bleibt am Montag, wegen der Bise steigt die Nebelgrenze am Dienstag allerdings etwas.

Temperatursturz in den Bergen

Besser sieht es in der Höhe aus. Dort dominiert weiterhin die Sonne und es ist mild. Erst am Dienstag kühlt es auch dort allmählich etwas ab. In den Hochalpen gesellt sich zudem ein starker Nordwind hinzu. Im Tagesverlauf sinken die Temperaturen auf dem Säntis im Vergleich zum Montag um über 10 Grad.

Im Flachland ist man sich die Kälte ja bereits gewohnt. Das ändert sich in den kommenden Tagen kaum. Am Dienstag und Mittwoch startet der Tag bei minus fünf Grad, über die Null-Grad-Grenze steigen die Temperaturen wohl kaum. Und auch die Bise macht sich wieder bemerkbar.

Der Nebel lichtet sich zu Silvester

Dennoch haben die Meteorologen gute Nachrichten: Pünktlich zu Silvester wird der Nebel weniger, die Sonne zeigt sich auch im Flachland wieder. «Der Jahresübergang wird an den meisten Orten klar, aber kalt über die Bühne gehen», berichtet Meteonews. Zum Jahreswechsel werden im Flachland Temperaturen um minus fünf Grad erwartet.

Die Aussichten für den Jahreswechsel. Bild: Meteonews

Und auch an Neujahr herrscht weitgehend sonniges Winterwetter. Am Nachmittag ziehen einige Schleierwolken auf. In den Bergen muss zudem mit starkem Wind gerechnet werden.

Schnee in der ersten Woche des neuen Jahres möglich

Wie es danach weiter geht, ist noch nicht ganz sicher. Es könnte aber auch am 2. Januar ziemlich sonnig und mit bis zu 5 Grad etwas weniger kalt werden. Danach wird es unsicher. Wenn die Temperaturen stimmen, könnte es aber eine Portion Schnee geben. Auf jeden Fall wird es wieder nass – ob in Form von Regen oder Flocken, bleibt abzuwarten. (vro)