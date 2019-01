Brexit-Deal: Unterhaus stimmt für Nachverhandlung zu Irland-Frage



Das britische Parlament will die Garantie einer offenen Grenze in Irland im Brexit-Deal neu verhandeln. Die Abgeordneten votierten am Dienstagabend mehrheitlich für einen Vorstoss mehrerer konservativer Abgeordneter. (sda/dpa)