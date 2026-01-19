Elon Musk verdient in vier Sekunden so viel wie ein Mensch im weltweiten Durchschnitt in einem Jahr. Bild: keystone

«Kein gutes Zeichen für die Welt» – 12 Reichste besitzen mehr als die halbe Menschheit

Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt – und ihr Vermögen wächst rasant. Die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam hat einen brisanten Bericht zum Vermögen weltweit veröffentlicht.

Das Vermögen von Milliardärinnen und Milliardären ist 2025 mit einem Wachstum von 16 Prozent schneller gewachsen als in den fünf Jahren zuvor. Der Vermögenszuwachs entspricht fast dem gesamten Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung.

Das Vermögen der rund 3000 Superreichen wuchs um 2,5 Billionen US-Dollar und hat mit einem Gesamtvermögen von 18,3 Billionen US-Dollar einen neuen Höchstwert erreicht. Das zeigt der Bericht «Resisting the Rule of the Rich» der Hilfsorganisation Oxfam, der am Montag zum Start des World Economic Forum in Davos GR veröffentlicht wurde.

Vermögen von Milliarden weltweit

In Milliarden US-Dollar

Quelle: Forbes annual and real-time billionaires list

Seit März 2020 hat das Gesamtvermögen der Milliardärinnen und Milliardäre inflationsbereinigt um 81 Prozent oder 8,2 Billionen US-Dollar zugelegt. Die zwölf Reichsten hätten nun mehr Geld als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung, das sind mehr als vier Milliarden Menschen.

In der Schweiz verfügen 41 Milliardäre über ein Gesamtvermögen von rund 197 Milliarden Franken. Allein 2025 ist dieses Vermögen um 14,6 Milliarden Franken gewachsen. Wie gross die Schieflage ist, zeigt ein Vergleich: Ein Milliardär braucht im Schnitt 107 Minuten, um so viel zu verdienen wie eine durchschnittliche Person in der Schweiz in einem ganzen Jahr.

Der Unternehmer Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Er verdient in vier Sekunden so viel wie ein Mensch im weltweiten Durchschnitt in einem Jahr, schrieb Oxfam. Knapp die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Armut und lebt von weniger als 8.30 US-Dollar pro Tag. Er müsste pro Sekunde mehr als 4500 Dollar verschenken, damit sein Vermögen schrumpfte.

Weitere Oxfam-Recherchen haben ergeben:

Die vier reichsten Männer – Elon Musk, Larry Page, Larry Ellison und Jeff Bezos – sind mehr wert als alle Kühe der Welt zusammen.

Die Milliardäre dieser Welt könnten mehr als 600 Milliarden «Labubu-Blind-Boxes» kaufen – es würde fast sechs Millionen Jahre dauern, sie alle auszupacken. (Blind Boxes sind zufällig verpackte Labubu-Sammelfiguren.)

Milliardäre verdienen durchschnittlich 6000 Dollar während eines 20-minütigen Powernaps und 145'000 Dollar während eines achtstündigen Schlafs.

«Wir befinden uns in der Ära der Milliardäre und Milliardärinnen – und das ist kein gutes Zeichen für die Welt», kommentiert Charlotte Becker, die Vorständin von Oxfam Deutschland. Besonders besorgniserregend sei, dass sich die Wirtschaftsmacht der Superreichen immer deutlicher in politischer Macht niederschlage und die Demokratie aushöhle: «Das sehen wir zum Beispiel in den USA, wo der Milliardär Donald Trump mit seiner reichenfreundlichen Agenda die Ungleichheit immer weiter anfacht, mit weltweiten Folgen», so Becker.

Die Zahlen zum Vermögen der Superreichen basieren auf der Forbes-Milliardärsliste von November 2025 und die Zahlen zur Armut stammen von der Weltbank in Washington. (pre/sda)