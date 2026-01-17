freundlich
Wegen Grönland: Trump kündigt neue Zölle gegen Europäische Länder an

Wegen Grönland-Debakel: Trump kündigt neue Zölle gegen europäische Länder an

17.01.2026, 17:4017.01.2026, 17:53
FILE - President Donald Trump is illuminated by a camera flash as he gestures while walking across the South Lawn of the White House, Nov. 2, 2025, in Washington, after returning from a trip to Florid ...
US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle angekündigt. (Archivbild)Bild: keystone

Er kann es einfach nicht lassen: US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Zukunft der dänischen Insel Grönland neue Einfuhrzölle in der Höhe von 10 Prozent gegen diverse europäische Länder erlassen. Dies schrieb er in einem langen Statement auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Konkret werden Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, die Niederlande und Finnland ab dem 1. Februar mit dem zusätzlichen Zollsatz belegt. Die neuen Zölle sollen auf sämtliche Exporte in die USA gelten. Ab dem 1. Juni 2026 soll der Satz auf 25 Prozent erhöht werden.

donald trump grönland post truth social, 17.01.2026 (cpf)
Bild: sc/truth social

Die Antwort auf die Frage, warum es genau diese Länder trifft, liefert Trump gleich selber: Sie haben im Anzeichen der zunehmenden Spannungen Soldaten nach Grönland verlegt – «aus unbekannten Gründen», so Trump.

Es ginge dabei um den Weltfrieden, so der US-Präsident. China und Russland hätten grosses Interesse an Grönland, und Dänemark hätte nicht die Kapazität («Sie haben zwei Schlittenhunde zum Schutz»), die Insel zu verteidigen. Für das «Golden Dome»-Verteidigungssystem, welches laut Trump auch die Sicherheit Kanadas gewährleisten könne, sei die Strategische Position Grönlands zentral.

Es sei daher unumgänglich, dass die USA Grönland aufkaufen würden, um die globale Sicherheit zu gewährleisten. Die Zölle sollen demnach bestehen bleiben, bis ein Kaufabkommen zustande kommt. Die USA stünden «ab sofort» für Verhandlungen mit Dänemark «und all diesen Ländern, die so viel gefährden» bereit.

Mehr zur Grönland-Situation:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
