Nebel-2°
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Crans-Montana: Prediger benutzt die Tragödie als Zeichen für die Endzeit

epa12641059 Families of the victims of the 2025 Kocani fire lead a candlelight vigil in solidarity with the victims of the Crans-Montana tragedy, in Kocani, North Macedonia, 10 January 2026. 40 people ...
Trauer in Crans Montana.Bild: keystone
Sektenblog

Prediger benutzt die Tragödie im Wallis als Zeichen für die Endzeit

Die YouTube-Plattform "Biblische Prophetie" sieht in der Brandtragödie ein apokalyptisches Bild und den Beginn der Endzeit.
17.01.2026, 08:1017.01.2026, 08:10
Hugo Stamm
Hugo Stamm

Wir sind schlecht ins Jahr 2026 gestartet. Viele dachten: Schlimmer geht nimmer. Doch das Schicksal setzte noch einen drauf. Genauer: Menschen, die Schicksal spielten.

Wir kennen die Übeltäter. Sie drohen wie einst im Kalten Krieg mit Atomwaffen, erschiessen im Iran friedliche Demonstranten hundertfach, drangsalieren im Gazastreifen ein ganzes Volk oder wollen Grönland kapern. Um die gefährlichen Situationen zu beschreiben, fallen einem reflexartig die Begriffe Endzeit und Apokalypse ein.

Wir Schweizerinnen und Schweizer haben zusätzlichen Grund, seit dem Jahresbeginn endzeitliche Metaphern zu bemühen: Bei der Brandkatastrophe in Crans-Montana spielten sich wahrlich apokalyptische Szenen ab. Das Leid der Opfer ihrer Angehörigen ist unermesslich.

Die Apokalypse und die Bibel

Kommt der Begriff Apokalypse ins Spiel, werden wir an die Bibel und den christlichen Glauben erinnert. In der Johannes-Offenbarung heisst es, der zürnende Gott lasse Seuchen grassieren – zum Beispiel Corona – und schicke am Ende der Zeit apokalyptische Reiter los, die die Menschen quälen würden.

Ein Reiter habe die Macht, die Erde ins Chaos zu stürzen, damit die Menschen einander umbringen würden. Ein anderer symbolisiere den Tod, der die Hölle hinter sich herziehe. Er besitzt die Macht, ein Viertel der Erde zu zerstören. Die Menschen möchten sterben, doch der Tod fliehe vor ihnen.

Christliche Fundamentalisten und die vielen Freikirchen erklären, wir würden in den letzten Tagen leben. Für viele Gläubige sind die dramatischen «Zeichen an der Wand» klare Hinweise, dass Gott begonnen hat, die Endzeit einzuläuten. Ihre Endzeitsehnsucht scheint sich zu erfüllen.

«Wenn man einmal in der Hölle ist, kommt man nicht mehr heraus. Das ist eine biblische Wahrheit. Und so haben wir auch in Crans-Montana gesehen, dass die Menschen dort unten am Ende waren.»
Worte des Predigers vom YouTube-Kanal «Biblische Prophetie».

Der bekannte Schweizer „Endzeit-Prophet“ Roger Liebi befasst sich in seinem Buch "Leben wir wirklich in der Endzeit?» mit 180 biblischen Prophezeiungen, die sich auf die Endzeit beziehen. Wörtlich: «Damit kann der eindeutige Beweis geliefert werden, dass wir tatsächlich in der Endzeit leben!»

Der südafrikanische Pastor Joshua Mhlakela aus Johannesburg geht noch weiter. Er behauptet, er kenne Jesus persönlich. In mehreren Visionen habe er das Datum der Entrückung erfahren. Lichterlöschen sei am 22. und 23. September 2025. Für die Gläubigen, die sich auf die Endzeit vorbereitet hatten, war es eine fatale Fehlprognose.

Video zur Brandtragödie in Crans-Montana.Video: YouTube/Biblische Prophetie

Eine besonders üble und verantwortungslose Prophezeiung macht die Plattform «Biblische Prophetie», die Endzeitvisionen auf YouTube verbreitet. Sie nennt sich «bibeltreuer, konfessionsloser Endzeit-Kanal mit evangelikaler Ausrichtung».

Im jüngsten Beitrag benutzt ein Prediger die Katastrophe von Crans-Montana, um sie in menschenverachtender Weise als Endzeitphänomen zu interpretieren. Der Sprecher erklärt, das Ereignis habe eine «prophetische Dimension».

Da sei einmal die Zahl 40. Dabei denkt er an die 40 Todesopfer. Diese wichtige Zahl komme auch in der Bibel vor. Die Wüstenwanderung von Mose und den Israeliten habe 40 Jahre gedauert, Jesus habe 40 Tage gefastet, bei der Sintflut – «das erste globale Gericht» – habe es 40 Tage geregnet. Für den Endzeit-Verkünder prophetische Warnung, dass das Gericht über die Schweiz und die Welt komme.

«Verderben der gottlosen Menschen»

Beim 2. Gericht gehe es laut Petrus 3, 3-7 um das Feuer und das «Verderben der gottlosen Menschen». Dieses Gericht stehe kurz bevor. Weiter sagt der Prediger, es sei ein prophetisches Bild, dass viele junge Leute in Crans-Montana die Gefahr nicht erkannt hätten. Beim kommenden Gericht werde es ähnlich sein.

Ein weiteres prophetisches Bild erkennt der Prediger darin, dass sich die Feuerhölle im Keller des Clubs ereignet habe. Auch die eigentliche Hölle befinde sich unten. Wörtlich: «Wenn man einmal in der Hölle ist, kommt man nicht mehr heraus. Das ist eine biblische Wahrheit. Und so haben wir auch gesehen, dass die Menschen dort unten am Ende waren.»

In Lukas 12:5 sage der Sohn Gottes: «Ich Jesus will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen.» Es sei nicht der Satan, der die Menschen in die Hölle werfe, sondern Gott. Dieser sei gerecht und wolle die Menschen warnen, erklärt der Prediger.

Kellnerin soll Helm und Kerzen auf Befehl von Jessica Moretti getragen haben

Das kommende Gericht

Weiter behauptet er, das kommende Gericht sei viel schlimmer als das Ereignis in Crans-Montana. Ausserdem erzählt er, ein Mann mit einem Kreuz in der Hand habe das Inferno überlebt. Sein Glaube habe ihn gerettet, die Flammen hätten ihm nichts anhaben können. Dies sei ebenfalls ein prophetisches Bild. «Es war Jesus selbst, der diesen Mann gerettet hat.»

Eine Zwischenfrage: Es gab unter den Opfern sicher weitere gläubige Christen. Warum hat Jesus diese nicht auch gerettet?

In diesem Stil geht es 30 Minuten lang weiter. Es ist eine Tortur, diese apokalyptische Interpretation der Tragödie anzuhören. Für die Opfer und ihre Angehörigen muss es eine Qual sein. Ein Beispiel mehr, was für irre Ideen eine religiöse Verblendung auslösen kann.

Wer glaubt, die Predigt würde wohl kaum eine grosse Resonanz erhalten, irrt sich. In fünf Tagen wurde sie 78'000 mal angeklickt und 4'700 mal mit Likes geadelt. Wenn man die vielen Kommentare liest, die den Prediger loben, wird man doppelt sprachlos.

«Das Wallis ist das schlechte Gewissen der Schweiz»
Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
461
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
335
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
271
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
335
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
220
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
420
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
415
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
662
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
608
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
168
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
575
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
1.1k
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
313
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
1.1k
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
371
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
321
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
268
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
194
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
294
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
570
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
261
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
267
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
336
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
186
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
135
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
371
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Mit «Fetisch-Freunden» ins neue Jahr gerutscht
Vielleicht war dieser Silvester einer der besten Tage meines Lebens – und das sage ich, obwohl ich Silvester eigentlich nicht mag.
Ich hoffe, ihr seid alle gut ins 2026 gestartet. Habt freudig Vorsätze gefasst, ein Fitness-Abo gekauft, Sleep Tracker installiert. Oder ihr habt irgendein komisches Zinn-Ding gegossen, das nach rein gar nichts ausgesehen hat, aber besoffen war es ganz bestimmt eine Giraffe und jetzt habt ihr einen Safari-Trip gebucht, weil die Giraffe, die war ein Zeichen, da muss man handeln, und weil die blöde Safari so teuer war, reicht es dieses Jahr nicht mehr für ein Abo im guten Gym, sondern nur in einem, wo es immer nach Achselschweiss müffelt und man den Geruch nach zwei Besuchen nicht mehr aushält, aber ihr habt nun mal keine verdammte Hantel gegossen, sondern eben eine Giraffe und deshalb… was erzähle ich, Happy New Year, liebe Community!
Zur Story