Nebel
DE | FR
burger
Sport
Ski

Ärger nach Odermatt-Sieg am Lauberhorn wegen «falschem Wetterbericht»

Marco Odermatt of Switzerland in action as he takes the start during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Wengen, Switzerland, Saturday, January 17, 2026. (KEYSTONE/ ...
Der Start erfolgte in der Lauberhorn-Abfahrt am Hundschopf.Bild: keystone

Ärger nach Lauberhornabfahrt: «Falscher Wetterbericht» führte zu verkürzter Strecke

17.01.2026, 18:2817.01.2026, 18:28

Normalerweise dauert die Lauberhornabfahrt fast zweieinhalb Minuten. Bei seinem Sieg am heutigen Samstag benötigte Marco Odermatt aber lediglich gut 93 Sekunden und damit 49 Sekunden weniger als im Vorjahr. Der Grund dafür: Der Start wurde oberhalb des Hundschopfs durchgeführt. Die Rennleitung fürchtete den Wind im oberen Streckenteil.

Dieser blieb aber wohl aus. «Ich bin verärgert!», schimpfte FIS-Renndirektor Markus Waldner nach Rennende gemäss «Blick», «und zwar, weil ich offensichtlich einen falschen Wetterbericht erhalten habe!» Der offizielle Wetterdienst des Veranstalters der Rennen in Wengen – die Firma von Jörg Kachelmann – sagte vorher, dass es im oberen Abschnitt den ganzen Tag winden werde. «Doch beim Rennstart um 12.30 Uhr war es oben windstill. Somit wäre ein Rennen vom Originalstart aus möglich gewesen», berichtet Waldner.

epa12638071 Markus Waldner, FIS Chief Race Director World Cup Men, speaks with staff and FIS personnel next to a member of the civil protection, during the preparation of the race slope near the finis ...
FIS-Renndirektor Markus Waldner war sauer.Bild: keystone

Head-Rennchef Rainer Salzgeber hatte seine Überraschung bereits vor dem Rennen geäussert. «Ich hatte während der Streckenbesichtigung nicht das Gefühl, dass man verkürzen muss. Ich habe keinen heftigen Wind gespürt.»

«Mein Plan ging perfekt auf» – Odermatt triumphiert am Lauberhorn überlegen

Doch weshalb wurde die Abfahrt am Lauberhorn dann verkürzt? «Fakt ist, dass es im oberen Streckenabschnitt bis eine Stunde vor dem Rennen stark gewindet hat», erklärte Christoph Leibundgut, der Medienverantwortliche der Lauberhornrennen. Deshalb hätten sich die Organisatoren vorzeitig für eine Heruntersetzung des Starts entschieden, um das Rennen zu sichern. Damit sollte ein faires Rennen möglich gemacht werden. ««Wir haben hier lieber ein verkürztes Rennen, als einen Wettkampf vom Originalstart, in dem einer der Top-Favoriten vom Wind verweht würde», so Leibundgut, der die Meteorologen verteidigte: «Der Guggiföhn wird für sie immer total unberechenbar bleiben.»

Die Siegesfahrt von Marco Odermatt.Video: watson/elena maria müller

Deutliche Kritik für den Entscheid gibt es aber von Hans Knauss. Der 54-jährige Österreicher warnte beim Blick davor, «übervorsichtig» zu werden. «Der Wind ist beim Hundschopf kein grosses Problem, weil er gut geschützt ist. Und wenn ein Rennfahrer bei der Minschkante eine Böe erwischt, ist das auch nicht so gefährlich, weil man hier ja nicht wie beim Golden Eagle in Beaver Creek 50 bis 60 Meter weit fliegt», findet Knauss und poltert: «Eine Lauberhornabfahrt ohne den Sprung über den Hundschopf ist in meinen Augen keine richtige Lauberhornabfahrt.» (nih)

Kamera abgeräumt und Zielsturz – von Allmen fährt sich noch tiefer in die Herzen der Fans
Mehr Ski:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997
1 / 29
Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997

2026: Marco Odermatt (Schweiz).
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Skifahren am Strand von Rimini oder vor dem Eiffelturm – so trotzen die Menschen in Europa dem Wintereinbruch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Der ZSC schlägt die Lakers, Lugano bodigt den SCB und Zug verliert gegen Ajoie
Zur Story