Pierre Maudet entschuldigt sich und will in der Politik bleiben

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hat die Mitglieder der FDP Genf darum gebeten, in der Politik bleiben zu dürfen. Er erhielt an der ausserordentlichen Versammlung am Dienstagabend in Genf Applaus.

Er wolle «Genf dienen», sagte Maudet. Er entschuldigte sich an der FDP-Generalversammlung für seine Lügen und sein Fehlverhalten. «Ich entschuldige mich nicht um der Form willen oder aus Höflichkeit». Er könne sich selber nicht vergeben, sagte er.

Zuvor hatte der Präsident der Genfer FDP Maudet zu Beginn der Generalversammlung am Dienstagabend erneut zum Rücktritt aufgefordert. (sda)