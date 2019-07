Tote Frau in Hotelzimmer in Lugano gefunden



Tote Frau in Hotelzimmer in Lugano gefunden

Die Tessiner Polizei hat am Samstag in einem Hotelzimmer in Lugano eine Frau tot aufgefunden. Genauere Angaben zu den Hintergründen machte sie zunächst nicht.

Der leblose Körper der Frau wurde um 11.15 Uhr im Hotelzimmer entdeckt, wie die Kantonspolizei Tessin am Sonntag mitteilte. Keine Angaben machte sie zur Identität der Toten und den Todesumständen. Derzeit seien Ermittlungen im Gang. Sie sollen zeigen, was genau vorgefallen und wer allenfalls involviert war.

Gemäss Informationen des Newsportals tio.ch soll ein Mann festgenommen worden sein. Wie das Tessiner Fernsehen RSI berichtete, soll die Polizei einen rund 60-jährigen Deutschschweizer befragt haben, der im gleichen Hotel war wie die Frau.

Polizeisprecher Renato Pizolli wollte dies auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weder bestätigen noch dementieren. Die Tessiner Staatsanwaltschaft werde allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt genauer informieren. (sda)