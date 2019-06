Tote bei Anschlägen im Irak



Dschihadisten versuchen im Irak, weitere Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Am Mittwoch vertrieben Angehörige der sunnitischen Gruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante (ISIL) Kämpfer einer Bürgerwehr von einer Strassensperre in der Provinz Dijala nördlich von Bagdad. Sie riefen Parolen gegen Angehörige der schiitischen Bevölkerungsmehrheit.

Wie die Website "Schafak News" weiter berichtete, starben zahlreiche Menschen, als andernorts in Dijala eine Bombe während einer Trauerfeier für einen Schuldirektor explodierte. In der Hauptstadt Bagdad starben mehrere Menschen durch Autobomben. Parlamentspräsident Osama al-Nudschaifi appellierte an die Iraker, den Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten nicht weiter anzuheizen. (sda dpa)