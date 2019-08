Argentiniens Finanzminister zurückgetreten



In Argentinien ist Finanzminister Nicolás Dujovne zurückgetreten. Er sei überzeugt, dass die Regierung des südamerikanischen Landes unter den derzeitigen Umständen eine «erhebliche Erneuerung im Wirtschaftsbereich» benötige, heisst es im Rücktrittsschreiben.

Die Ankündigung veröffentlichte die Zeitung «La Nación» am Samstag auf ihrer Website. Medienberichten zufolge wird Dujovne durch den Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Hernán Lacunza, ersetzt.

Dujovne tritt inmitten massiver wirtschaftlicher Turbulenzen in seinem Land zurück. Nachdem der wirtschaftsliberale Staatschef Mauricio Macri vor knapp einer Woche bei der Präsidentschaftsvorwahl nur 32 Prozent der Stimmen erhalten hatte, gingen die Börsen in Argentinien auf Talfahrt. Auch die Währung büsste gegenüber dem US-Dollar deutlich an Wert ein. (sda/afp)