Zürcher Stadtrat will weitgehend Tempo 30 einführen



Zürcher Stadtrat beschliesst Tempo 30 für fast die ganze Stadt

Bild: KEYSTONE

Der Zürcher Stadtrat will in Zürich weitgehend Tempo 30 einführen. Dies hat er am Mittwoch beschlossen. Die Konkretisierung und Umsetzung des neuen Temporegimes soll etappenweise erfolgen, heisst es in einer Medienmitteilung. In einem ersten Schritt sollen nun die Strecken mit geringen Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr geplant und festgelegt werden. Die Umsetzung des neuen Temporegimes wird mindestens bis 2030 dauern. (cma)

Findest du Tempo 30 für Zürich eine gute Idee? Ja. Nein. Ich bin nur wegen den Kommentaren hier.

Update folgt

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter