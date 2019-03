Baum stürzt auf fahrenden Lieferwagen - Fahrer bleibt unverletzt



Grosses Glück im Unglück hatte ein Lieferwagenfahrer in Thayngen SH: Starke Winde in der Gegend brachten am Freitag einen Baum zu Fall. Dieser stürzte direkt auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer unverletzt.

Der Unfall habe sich um 15.45 Uhr auf der Schaffhauserstrasse ereignet, teilte die Kantonspolizei Schaffhausen am Freitag mit. Es entstand grosser Sachschaden. Die Strasse musste während 30 Minuten gesperrt werden. (sda)