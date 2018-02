Spass

People

Khloe Kardashian machts wie Schwester Kim und will ihre Plazenta essen



Khloe Kardashian machts wie Schwester Kim und will ihre Plazenta essen

Bild: Grant pollard/AP/Invision/Invision

Guten Appetit! Das schwangere TV-Sternchen Khloe Kardashian will nach der Geburt ihres Kindes die Plazenta essen. «Ich werde sie in Pillenform verzehren», kündigte die 33-Jährige in der Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» an.

Ihren Plan erzählte sie gemäss Medienberichten ihrer Schwester Kim Kardashian West, die nach eigenen Angaben nach der Geburt eines ihrer Kinder ebenfalls den Mutterkuchen ass.

«Meine Plazenta war wirklich merkwürdig gross, also haben sie mir zwei Gläser gegeben», erinnert sich Kim in der TV-Show. Sie habe der Plazenta damals Traubengeschmack zufügen lassen. Im Dezember 2015 hatte Kardashian West ein Foto getwittert, das die aus ihrer Plazenta gewonnenen Pillen in einem Einmachglas zeigt.

Das Geschlecht des Babys selbst auswählen? Video: srf

Auch weitere Einzelheiten der Geburt ihres ersten Kindes hat Khloe bereits geplant. So soll das Kind in Cleveland, im US-Bundesstaat Ohio zur Welt kommen. Der Vater des Kindes, Tristan Thompson, spielt dort für die Cleveland Cavaliers in der US-Basketballliga NBA. (aargauerzeitung.ch)

Das sind die grössten Photoshop-Fails unserer Instagram-Sternchen

Mehr aus dem Hause Kardashian-West: Gestern war Kim Kardashian blutt. Heute ist sie blutter – und hässig auf eine 70-Jährige. Eine Twitter-Saga Während Kanye West schlief: Der Angriff des Photoshop-Mobs Der jüngste Tag ist gekommen: Kanye und Kims Sohn Saint wird über uns alle richten Kim will, dass Kanye SEINEN NACKENSPECK operativ entfernen lässt Schaut mal, wie sehr sich Kanye West freut, die heisseste Frau der Welt zu haben Kim Kardashians Kind muss mit seinem komischen Namen leben, weil Anna Wintour ihn «genial» fand Heute schon gelacht? Diese Fotomontagen von «Trötzli» Kanye West MUSST du gesehen haben Kim Kardashian findet sich hübscher ohne Kind: Tochter Nori auf Selfie abgeschnitten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare