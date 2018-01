Sport

Eismeister Zaugg

Eishockey: Warum die Schweizer Hockey-Justiz endlich richtig durchgreifen muss



Bild: KEYSTONE

Warum die Schweizer Hockey-Justiz endlich richtig durchgreifen muss

Ist Eishockey brutaler, gefährlicher geworden? Nein. Wir haben genau die Härte und die Fouls und die Verletzungen, die wir wollen und die wir verdienen. Weil unsere Hockeyrichter versagen.

Innert kurzer Zeit sind mehrere Stars verletzt worden: Berns Mark Arcobello streckt Antti Erkinjuntti mit einem Check nieder. Langnaus Topskorer hat die letzten vier Spiele verpasst. Langnaus Kanadier Cam Barker erwischt mit einem Check Linus Klasen. Luganos offensiver Leitwolf hat die drei letzten Partien nicht mehr gespielt. Beide Opfer waren zweifelsfrei nicht im Scheibenbesitz.

Wir haben zwei weitere böse Szenen mehr aus den letzten Tagen. Gottérons Jim Slater checkt Zugs Zaubermaus Lino Martschini mit Anlauf gegen den Kopf. Gottérons Ralph Stalder trifft mit dem Ellenbogen Klotens Denis Hollenstein am Kopf.

«Nichts bleibt mehr unentdeckt.»

Ist das Eishockey brutaler und gefährlicher geworden? Nein. Ganz im Gegenteil. Biels Sportchef Martin Steinegger, einst ein Haudegen im besten Wortsinne, sagte kürzlich: «Das Eishockey ist durch die Entwicklung zum schnelleren Spiel härter geworden. Aber wir haben früher schmutziger gespielt.»

Nachdem nun die Experten von #MySportsCH zu Wort gekommen sind💬, wollen wir von dir wissen: Was hältst du von den Aktionen Beat Forsters gestern Abend?🤔 Wie siehst du die Szene mit @zsclions -Stürmer Robert Nilsson?🤨 #HomeofSports #NationalLeague pic.twitter.com/k9quYX72cw — MySportsCH (@MySports_CH) 20. Januar 2018

Auch der langjährige ehemalige Nationaltrainer und NHL-Coach Ralph Krueger sieht eine Entwicklung zum besseren Hockey. «Die strenge Regelauslegung wirkt sich erst jetzt ganz aus: inzwischen haben nur noch Spieler eine Chance, die läuferisch und technisch gut sind. Das Eishockey ist viel schneller und besser geworden. Es gibt inzwischen Spiele fast ohne Checks.» Zudem sei es dank des Video-Beweises einfacher geworden, Täter zu überführen. «Nichts bleibt mehr unentdeckt.»

Es sind keine Unfälle

Wie kann es dann sein, dass bei uns reihenweise Spieler nach irregulären Checks verletzt werden? Wie kann es sein, dass es von Jahr zu Jahr mehr Gehirnerschütterungen gibt?

Das ist so, weil wir es so wollen. Wir haben die Härte und die Verletzungen in unserem Hockey, die wir verdienen. Weil die Hockeyrichter bzw. die Liga, die ihre Hockeygesetze selber macht, versagen.

➡️Für diesen Check gegen Klasen wird der neue Tigers-Defender Cam Barker für 2 Spiele gesperrt. Bei Stalder vom @FrGotteron bleibts bei einer Sperre. #NationalLeague #Sperre pic.twitter.com/hLbpwZryDK — MySportsCH (@MySports_CH) 18. Januar 2018

Auf einen regelwidrigen Check kann und muss sich kein Spieler einstellen.

Keiner der erwähnten gesundheitsgefährdeten Angriffe war ein Unfall. Also ein nicht vermeidbares Zusammentreffen von unglücklichen Umständen. Die gibt es nämlich auch und können zu Verletzungen führen. Bei allen erwähnten Fällen hat der Täter bewusst die Folgen seines Handelns in Kauf genommen. Sonst hätte er die Aktion unterlassen. Durch das schnellere Spiel – und die NLA ist eine der schnellsten Ligen der Welt – werden Checks noch gefährlicher. Weil sich die Aufprallenergie im Quadrat zum Tempo erhöht.

Nun haben wir nach wie vor ein paar Ewiggestrige, meistens frustrierte ehemalige Spieler, die mit der Entschuldigung kommen, ein Spieler müsse halt lernen, Checks aufzufangen und sich bei einem Check richtig verhalten.

Gute Vorschläge, keine Lösung

Aber auf einen regelwidrigen Check kann und muss sich kein Spieler einstellen. Es wäre ein archaischer, nicht zu verantwortender Sport, der von seinen Stars verlangt, sich ständig gegen illegale Attacken zu wappnen. Wer einen Sport als Beruf ausübt, muss davon ausgehen, dass die Spielregeln nach bestem Wissen und Gewissen respektiert werden. Sonst haben wir Anarchie auf dem Eis.

Flexible Banden helfen, Verletzungen zu vermeiden. Aber sie helfen nicht bei Angriffen auf den Kopf und bei Checks auf offenem Eis. Es gibt auch Überlegungen, wie die Spieler durch Regeländerungen besser geschützt werden könnten. Diskutiert wird etwa ein Verbot von Checks in der neutralen Zone (weil die meisten Gehirnerschütterungen durch Checks in der neutralen Zone verursacht werden) oder das Verbot, bei einem Check den Stock in beiden Händen zu halten.

Gute Vorschläge. Aber sie lösen das Problem nicht.

Die geltenden Regeln genügen nämlich vollauf. Sie untersagen jeden Angriff gegen den Kopf und gegen Spieler, die nicht im Besitze der Scheibe sind.

Bild: KEYSTONE

Die Lösung des Problems ist eigentlich einfach. Die Täter müssen härter bestraft werden um sie von ihren Taten abzuhalten. Alle Täter in den erwähnten Fällen sind mit zwei oder weniger Spielsperren «belohnt» worden. Das mag juristisch korrekt sein. Ist aber angesichts der Problematik geradezu lächerlich.

Längere Sperren, drastische Bussen

Beim Ruf nach härteren Strafen ist Vorsicht geboten. Auch Sportrichter dürfen sich nur im Rahmen der Gesetze bewegen, die der Staat erlassen hat. Im Eishockey haben wir jedoch den gesetzlichen Spielraum, der eine wirkungsvolle Abschreckung möglich macht. Durch zwei ganz einfache Grundsätzen.

Erstens durch längere Sperren. Alle Angriffe gegen den Kopf und alle Checks gegen Spieler, die noch nicht oder nicht mehr im Besitze der Scheibe sind, müssen mit mindestens zehn Spielsperren sanktioniert werden – und im Wiederholungsfall mit 20. Damit liegt die Bestrafung noch unter einem zivilrechtlich nicht zulässigen Arbeitsverbot.

Zweitens mit drastischen Bussen. In der NHL gibt es die Regel, dass ein Spieler während einer Sperre nicht bezahlt werden darf. Bei uns ist diese Praxis nicht durchsetzbar – und sie würde keine Wirkung zeigen. Die Klubs hätten alle Wege offen, diese Sanktion zu umgehen und Mehrkosten entstehen keine.

Es gibt hingegen einen gangbaren, schmerzhaften Weg. 10'000 Franken Busse für jeden Angriff auf den Kopf und für Checks gegen Spieler ohne Scheibe. Im Wiederholungsfall 20'000 Franken. Die Busse wird dem Klub des fehlbaren Spielers auferlegt. Der Vorteil: Das Bussgeld muss gar nicht eingetrieben werden. Es wird bei der Auszahlung des TV-Geldes einfach abgezogen.

Gefährliche Aktionen unterlassen die Spieler aber nur dann, wenn die Folgen drastisch sind.

Wenn wir die Angriffe gegen den Kopf und die Checks gegen Spieler ohne Scheibenbesitz abstellen, können gut zwei Drittel der Verletzungen vermieden werden. Dank einer praktisch lückenlosen Video-Überwachung ist es möglich, jeden Täter zu überführen und Fehlurteile weitgehend zu vermeiden.

Gefährliche Aktionen unterlassen die Spieler aber nur dann, wenn die Folgen drastisch sind. Und damit kommen wir zum Versagen der Liga und der Hockey-Richter. Es ist so wie im richtigen Leben: Es gibt eine «Güterabwägung»: soll ich es tun oder besser unterlassen, weil die Folgen schwerwiegend sind?

Wenn wir das Eishockey besser und sicherer machen wollen, dann ist der einzige Weg die harte Bestrafung der Täter.

Gutgemeinte Respekt-Werbeaktionen sind wirkungslos und machen nur PR-Büros reich. Dazu ein Beispiel aus dem richtigen Leben: Es genügt nicht, Geschwindigkeitsbegrenzungen zu signalisieren und mit Plakaten für vernünftiges Fahren zu werben. Tempolimiten werden mit Kontrollen durchgesetzt. Und nur weil die erwischten Sünder empfindlich bestraft werden, wird auf unseren Strassen im internationalen Vergleich anständig gefahren.

Bild: EPA/KEYSTONE FILE

Zweierlei Schäden

Inzwischen ist auch René Fasel, als Präsident des Internationalen Hockeyverbandes (IIHF) der höchste Funktionär der Welt, zum einfachen Schluss gekommen, dass das Hockey nicht mit Regeländerungen und Ermahnungen sicherer gemacht werden kann. Sondern nur mit härteren Strafen. In die Hockey-Gerichtspraxis der autonomen Ligen und Landesverbände kann er jedoch nicht eingreifen.

Gesundheitsgefährdende Fouls verursachen zweierlei Schäden. Erstens die nicht direkt messbaren. Ist das Eishockey gefährlich und wird die Brutalität auch noch durch TV-Bilder der Fouls dokumentiert, dann werden Eltern davon abgehalten, ihre Kinder für diesen gefährlichen Sport zu begeistern. Und Werber werden davon abgeschreckt, ihre Botschaft mit einem gefährlichen Sport zu verknüpfen. Zweitens die direkt anfallenden Kosten für die Versicherungen, die für die Heilung und die Lohnausfälle bezahlen müssen.

Bild: SPENGLER CUP

Wenn sich die Liga bzw. die Hockeyjustiz nicht zu einem härteren Kurs durchringen können, dann werden in absehbarer Zeit die Versicherungsgesellschaften für mehr Ordnung sorgen: Die Kosten für Heilung und Lohnausfall treiben die Versicherungsprämien weiter nach oben. Das Gesetz sieht zudem vor, dass der Versicherer auf jene Regress nehmen kann, die durch einen Gesetzesverstoss (Regelverstoss) einen Schaden anrichten (sog. Schadenausgleichsrecht).

Liegt eine vorsätzliche Handlung vor, so besteht ein voller Regressanspruch. Die juristische Gefahr, dass ein Foul als vorsätzliche Handlung durchgeht, ist erheblich. Oder ein Täter kann vom gefoulten Spieler mittels Strafanzeige zur finanziellen Rechenschaft gezogen werden. Es gibt bereits entsprechende Bundesgerichtsurteile.

Umfrage Bist du zufrieden mit der Schweizer Hockey-Justiz? Ja, es ist gut so, wie es ist.

Nein, es braucht härtere Strafen.

Ich weiss es nicht.

Abstimmen 2 Votes zu: Bist du zufrieden mit der Schweizer Hockey-Justiz? 0% Ja, es ist gut so, wie es ist.

0% Nein, es braucht härtere Strafen.

0% Ich weiss es nicht.

All das wird für die Klubs und die Spieler im Quadrat teurer als Sperren und saftige Bussen. Die Liga und ihre Instanzen haben es in der Hand, für sichereres und noch besseres Hockey zu sorgen. Während der Olympiapause ruht der Spielverkehr in der höchsten Liga und Zeit wird frei für ein paar Sitzungen.

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären

Eishockey Saison 2017/18 Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde «Tsättäszee» 0, Scheibli 85 – eine Reporter-Legende sagt für immer tschüss Der fieseste Chlaus hat unsere Hockey-Teams besucht. Logisch, artet es aus! Der fiese Feind im Kopf: Die tragische Geschichte von Olten-Stürmer Ryan Vesce Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten Vereinsikone oder Fehleinkauf? – die Top- und Flop-Ausländer in der National League Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Erfolgs-Kreis statt Negativspirale? Die grosse Halbzeit-Bilanz der National-League-Quali Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Hitzköpfe im Romand-Derby – hier geraten Tanner Richard und Barry Brust aneinander Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare