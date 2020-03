Sport

«Als würde man zum Geburtstag keinen Kuchen kriegen» – das sagt der ZSC zur Playoff-Absage

Dario Bulleri, Lino Haltinner

In der National League ist wegen des Coronavirus das Worst-Case-Szenario eingetroffen: Die Playoffs können nicht stattfinden, die Saison ist vorzeitig zu Ende. Das hat der Eishockeyverband bei einer Telefonkonferenz am Donnerstag entschieden. Grund dafür war, dass die Tessiner Behörden am Mittwoch den Nostand ausgerufen und alle sportlichen Aktivitäten vorerst verboten hatten.

Ob es einen Meister gibt, ist noch unklar – aber sollte es einen geben, dann die ZSC Lions. Die Zürcher beendeten die Regular Season auf Rang eins. Wir haben bei den Lions nachgefragt, wie sie mit der unglücklichen Situation umgehen.

Video: watson/Lino Haltinner

