Kodro führt GC mit Hattrick bei 7-Tore-Spektakel zum unendlich wichtigen Sieg

Die Grasshoppers und Thun holen im Abstiegskampf der Super League wichtige Siege. In der 33. Runde bezwingt GC Lugano in einer verrückten Partie 4:3, Thun gewinnt in St. Gallen 1:0.

- Die Grasshoppers haben sich im Abstiegskampf dank dem ersten Sieg seit Ende Februar etwas Luft verschafft. Die Zürcher schlugen Lugano in einem dramatischen Spiel dank drei Toren von Stürmer Kenan Kodro 4:3. Der Abstand zum Tabellenende beträgt nun vier Punkte.

- Die Grasshoppers führten 1:0 und 3:1 - und schienen nach dem späten Ausgleich von Lugano durch ein Eigentor von Cvetkovic (87.) wieder mit hängenden Köpfen abziehen zu müssen. Doch an diesem warmen Abend passierte, …