Unvergessen: Gerardo Bedoya muss bei Trainerdebüt auf Tribüne



Der Rekordhalter mit 46 Roten Karten ist Trainer – und fliegt nach 20 Minuten vom Platz

23. März 2016: Gerardo Bedoya galt während seiner 17-jährigen Fussballer-Karriere als Bad Boy. 46 Mal flog der Kolumbianer vom Platz. An diesem Tag feiert er sein Debüt als Assistenztrainer – und muss nach 20 Minuten gleich auf die Tribüne.

Der kolumbianische Verein Santa Fe Independiente verpflichtete vor zwei Jahren ein neues Trainergespann. Alexis Garcia übernahm als Trainer, zu seinen Assistenten gehören Carlos Valencia, Javier Arango und Gerardo Bedoya. Hellhörig wird man in unseren Breitengraden vielleicht beim letzten Namen. Denn Bedoya hält einen traurigen Rekord: Er ist der Spieler mit den meisten Roten Karten. Deren 46.

Der defensive Mittelfeldspieler gilt als einer der härtesten Spieler der Geschichte. Kicken konnte er allerdings nicht nur des Gegners Beine, sondern auch den Ball. 49-mal lief Bedoya für Kolumbien auf, von 2001 bis 2006 war er Stammspieler der Nationalmannschaft und feierte unter anderem den Gewinn der Copa America 2001. Im Klubfussball lief er in seiner Heimat Kolumbien sowie auch in Argentinien und Mexiko auf. 14 Vereinswechsel vollzog das Raubein.

Oft halt auch, weil seine ständigen Aussetzer auf dem Platz einfach nicht zu akzeptieren waren. Einmal wurde Bedoya 15 Partien gesperrt (41. Rote Karte). In den Farben von Santa Fe schlug er 2012 im Derby gegen die Millonarios Gegenspieler Jhonny Ramirez erst den Ellbogen ins Gesicht und trat den am Boden liegenden Gegner danach noch an den Kopf:

Kein Wunder nannte man ihn auch einfach «das Biest». Acht Rote Karten kassierte Bedoya alleine während seiner aktiven Zeit bei Santa Fe. 2015 beendet er seine Karriere.

Am 23. März 2016 spielt dieses Santa Fe gegen Atlético Junior. Und Bedoya sieht beim Debüt als Assistenztrainer auf der Bank in der 7. Minute das 1:0 seiner Mannschaft. Doch nur drei Minuten später glich Vladimir Hernandez zum 1:1 aus:

Alles korrekt, wie im Video klar ersichtlich. Doch die Santa-Fe-Bank sieht dies natürlich anders. Abseits soll es gewesen sein. Und wie es sich für den südamerikanischen Fussball gehört, schreit und tobt der ganze Staff. Die Reklamationen nützten natürlich nichts, so dass – wie es sich in Südamerika ebenfalls gehört – sich die Beteiligten schnell wieder beruhigen.

Ausser Gerardo Bedoya.

Dieser motzt in den folgenden Minuten immer wieder auf Linienrichter Wilmar Navarro ein. Bis dieser nach zehn Minuten genug hat. Er ruft den Schiedsrichter und dieser schickt Bedoya in der 20. Minute auf die Tribüne.

A los 21 minutos es expulsado Gerardo Bedoya del banco técnico por protestarle al asistente arbitral #LigaAguila pic.twitter.com/Ua3fhXfz7H — El CincoCero (@ElCincoCero) 24. März 2016

Damit steht Bedoya jetzt bei 47 Platzverweisen. Und neu hält er nicht mehr nur den Rekord für die meisten Platzverweise, sondern auch denjenigen für den schnellsten Ausschluss eines Trainers in der Geschichte. Santa Fe siegte übrigens 3:2.

