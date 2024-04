Gisele Bündchen hat Freude am Rheinfall und am Bahnhof. instagram gisele

Gisele Bündchen feiert den Rheinfall und einen SBB-Bahnhof

Supermodel Gisele Bündchen postete am späten Donnerstagnachmittag eine Reihe von Fotos, die sie in der Schweiz, unter anderem in Schaffhausen und Zürich, aufgenommen hatte.

Das ikonischste Model der Victoria's Secret Fashion Show (und die Ex-Frau von NFL-Star Tom Brady) hat unter uns geweilt: Gisele Bündchen (43) hat ihre Koffer und ihre 1,80 Meter Körpergrösse an verschiedenen Orten in der Schweiz abgestellt.

Der Star war vor nicht allzu langer Zeit in der Schweiz: Bündchen stattete dabei der Uhrenmesse Watches and Wonders Geneva 2024 einen Besuch ab, die vom 9. bis 15. April stattfand. Wahrscheinlich hatte die 40-Jährige Lust, das touristische Vergnügen zu verlängern, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte.

Zumindest suggeriert das ihr Instagram-Account. Bündchens neuester Eintrag umfasst nicht weniger als zehn Fotos. Unter anderem sieht man das Topmodel vor dem heute als Restaurant genutzten Schlösschen Wörth in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall.

Dann posiert der Star an der Limmat und schliesslich sogar in gefährlichen Gefilden – an der Bahnsteigkante eines SBB-Gleises am Hauptbahnhof in Genf. Bündchen trotzt dabei den Durchsagen auf Französisch sowie der Sicherheitslinie und streckt freudig ihren Arm übers Gleis. Ob Bündchen weiss, dass die Züge in der Schweiz kein Anhalte-Zeichen benötigen, bleibt unklar.

Auf jeden Fall mach ihr die SBB offenbar wirklich gute Laune. Oder vielleicht ist es die Aussicht auf eine St. Galler-Bratwurst und die Stadt in der Ostschweiz, die auf der Anzeigetafel hinter ihr zu lesen ist.

Unter der Bildstrecke schreibt Gisele Bündchen:

«A little bit of life lately 🤍» Was etwa so viel heisst wie: «Kleiner Einblick in mein Leben. Vor Kurzem.» Oder so.

In der Schweiz hat sich Bündchen sogar eine Zuckerbombe gegönnt, wenn man dem Foto eines Desserts glaubt, das sie gepostet hat. Angesichts der disziplinierten Diät und dem gesunden Lifestyle, für die das Topmodel bekannt ist, ist allerdings unklar, ob auch die Kalorien, die sich unter den Beeren verstecken, gegessen wurden.

Auch die Kirschblüten bereiteten der gebürtigen Brasilianerin Freude.

Der kleine helvetische Spaziergang muss sie einigermassen beglückt haben, denn Gisele Bündchen beendete ihren Beitrag mit einer kurzen, aber sehr tiefgründigen Quote darüber, wie wichtig Dankbarkeit im Leben ist.

(lak/watson.ch/fr)