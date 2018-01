Wetter

Spektakuläre Bilder: In Österreich wurde gerade dieser Schnee-Tornado gefilmt



Nicht nur die Schweiz erlebte heute stürmische Stunden, auch in Österreich ging es turbulent zu und her. Ein Video aus der Gemeinde Stall im Mölltal zeigt, wie durch eine Windböe Schneemassen aufgewirbelt wurden und sich in der Folge ein kleiner Tornado bildete.

Laut Experten handelt es sich beim Wetter-Phänomen entweder um einen Tornado «schwächster Klasse» oder um einen «Gustnado». Ein «Gustnado» ist eine durch eine kräftige Windböe hervorgerufene Verwirbelung. Der Begriff setzt sich aus dem englischen «gust» für Sturmböe und «nado» aus dem Wort Tornado zusammen.

Das Video, welches heute Mittag auf Facebook gepostet wurde, hat bereits über 200'000 Views gesammelt. Auch auf Twitter verbreitete sich das Wetter-Spektakel rasant. (cma)

Sturm «Evi» fegt über die Schweiz 24s Sturm «Evi» fegt über die Schweiz Video: srf

