Darüber wird am Sonntag im Kanton Waadt abgestimmt
Kanton Waadt: «Rettet den Mormont»
Darum geht es: Der Mormont Hügel im Kanton Waadt ist aktuell Gegenstand einer politischen Debatte. Die Initiantinnen und Initianten wollen den Schutz des Gebietes in der Verfassung verankern. Das Parlament hat dazu als Gegenvorschlag einen Verfassungsartikel mit dem Titel «Kreislaufwirtschaft» verfasst.
Damit sollen Staat und Gemeinden Rahmenbedingungen schaffen, um die Verwendung umweltfreundlicher Materialien zu fördern und Massnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. Weiter sollen auch Wiederverwendung, Reparatur, Renovierung und das Recycling von Materialien und Gütern unterstützt werden. Dieser Artikel begrenzt sich jedoch nicht nur auf den Hügel, sondern auf alle Regionen des Kantons.
Initiative
INITIATIVE POPULAIRE « Sauvons le Mormont »
Gegenvorschlag
CONTRE-PROJET « Économie circulaire »
Stichfrage
QUESTION SUBSIDIAIRE
Kanton Waadt: Änderung bei Wahlen
Darum geht es: Der Kanton Waadt will die Verteilung der Sitze im Kantonsrat nach Wahlen ändern, dafür ist eine Verfassungsänderung nötig. Künftig sollen nicht nur jene Parteien Sitze erhalten, welche im Alleingang 5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, sondern auch jene Parteien, die in einer Koalition auf über 5 Prozent kommen.
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Préciser le champ d’application du quorum dans le cadre des élections communales et cantonales
Kanton Waadt: Ausländer-Wahlrecht
Darum geht es: Diese Änderung soll es Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, auf kommunaler Ebene aktiv und passiv an Wahlen teilzunehmen. Sie dürften sich also künftig für politische Ämter auf Gemeindeebene bewerben und Personen dafür wählen.
MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Faciliter l’accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et les étrangers
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
E-ID
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
