bedeckt12°
DE | FR
burger
Abstimmungen 2025
Waadt

Abstimmung Kanton Waadt: Darüber wird am 28. September 2025 abgestimmt

Kantonale Abstimmungen: Kanton Waadt
Im Kanton Waadt geht es am Sonntag um den Hügel Mormont.Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Waadt abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Waadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Waadt dazu.
26.09.2025, 17:3926.09.2025, 17:39

Kanton Waadt: «Rettet den Mormont»

Une vue aerienne de la carriere du Mormont exploitee par le cimentier Holcim le mardi 16 septembre 2025 entre les communes d&#039;Eclepens et de La Sarraz dans le canton de Vaud. Dimanche 28 septembre ...
Auf dem Mormont steht ein Steinbruch und es finden archäologische Ausgrabungen statt.Bild: keystone

Darum geht es: Der Mormont Hügel im Kanton Waadt ist aktuell Gegenstand einer politischen Debatte. Die Initiantinnen und Initianten wollen den Schutz des Gebietes in der Verfassung verankern. Das Parlament hat dazu als Gegenvorschlag einen Verfassungsartikel mit dem Titel «Kreislaufwirtschaft» verfasst.

Damit sollen Staat und Gemeinden Rahmenbedingungen schaffen, um die Verwendung umweltfreundlicher Materialien zu fördern und Massnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. Weiter sollen auch Wiederverwendung, Reparatur, Renovierung und das Recycling von Materialien und Gütern unterstützt werden. Dieser Artikel begrenzt sich jedoch nicht nur auf den Hügel, sondern auf alle Regionen des Kantons.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative

INITIATIVE POPULAIRE « Sauvons le Mormont »

Ausgezählt: 0/300 | Stand: 18:50

Gemeinde

Gegenvorschlag

CONTRE-PROJET « Économie circulaire »

Ausgezählt: 0/300 | Stand: 18:50

Gemeinde

Stichfrage

QUESTION SUBSIDIAIRE

Ausgezählt: 0/300 | Stand: 18:50

Gemeinde

Kanton Waadt: Änderung bei Wahlen

Darum geht es: Der Kanton Waadt will die Verteilung der Sitze im Kantonsrat nach Wahlen ändern, dafür ist eine Verfassungsänderung nötig. Künftig sollen nicht nur jene Parteien Sitze erhalten, welche im Alleingang 5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, sondern auch jene Parteien, die in einer Koalition auf über 5 Prozent kommen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Préciser le champ d’application du quorum dans le cadre des élections communales et cantonales

Ausgezählt: 0/300 | Stand: 18:50

Gemeinde

Kanton Waadt: Ausländer-Wahlrecht

Darum geht es: Diese Änderung soll es Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, auf kommunaler Ebene aktiv und passiv an Wahlen teilzunehmen. Sie dürften sich also künftig für politische Ämter auf Gemeindeebene bewerben und Personen dafür wählen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE Faciliter l’accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et les étrangers

Ausgezählt: 0/300 | Stand: 18:50

Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

0 Stände

0 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(leo)

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
1 / 17
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)Abgestimmt am: 06.12.1992Ergebnis: abgelehntStimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erklärvideo Umweltverantwortungsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
4
Warum dieser Elektro-Kleinwagen zum Hit wird
5
Das nächste bezahlbare E-Auto kommt und der kleine Stromer sieht richtig gut aus
Meistkommentiert
1
Netanjahu hält Schild mit Fragen hoch ++ Dutzende verlassen Saal bei Netanjahu-Rede
2
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
3
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Kevin Fialas Frau Jessica verrät sein grösstes Talent 🙉
3
Gute Neuigkeiten aus der Medizin: Huntington-Krankheit erstmals erfolgreich behandelt
4
Der blockierte Markt – (fast) alles dreht sich um einen einzigen Spieler
5
Zug leiht Lugano-Verteidiger aus +++ Palve bis Ende November beim EHC Kloten