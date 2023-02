Gelten für E-Trottinetts Regeln? Auch wenn es viele nicht wissen: Ja!

Mit einem E-Trottinett auf einem Trottoir zu fahren ist gesetzlich verboten: « Das Trottoir ist den Fussgängern, der Radweg den Radfahrern vorbehalten », so die klare Ansage des Gesetzgebers. Wer sich nun allerdings über Schulkinder aufregt, die mit ihren traditionellen Fahrrädern das Trottoir benutzen, tut dies vergeblich. Denn der Bundesrat erlaubt ihnen, jedenfalls, sofern kein Radweg oder Radstreifen vorhanden ist, das Trottoir zu nutzen . Diese Regelung gilt aber wiederum nur für Kinder bis 12 – und diese dürfen ohnehin keinen E-Scooter nutzen.

Dass sie ihre Köpfe nicht mit einem Helm schützen, hat rechtlich betrachtet jedoch seine Richtigkeit. Anders als auf schnellen Motorfahrrädern ist das Helmtragen auf Leichtmotorfahrrädern und damit auf E-Trottinetts keine Pflicht. Daran wird sich so schnell wahrscheinlich auch nichts ändern, da neue Helmpflichten im Parlament generell einen schweren Stand haben: National- und Ständerat hatten im letzten Frühling eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche abgelehnt . Die Verantwortung dafür liege bei den Eltern und sowieso könne die Polizei eine solche Pflicht nicht durchsetzen.

Auf Schulwegen wie überall sonst auf öffentlichen Strassen sind E-Trottis erst erlaubt, wenn der Fahrer mindestens 14 Jahre alt ist. Bis er 16 ist, muss er zudem über einen Führerausweis der Kategorie M für Motorfahrräder verfügen. Oder einen der Kategorie G, welcher zum Führen von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen berechtigt. Nicht immer halten sich ganz alle Kinder und Jugendlichen an diese Vorschriften.

Kritisch beäugt werden Kinder, die anstatt wie früher zu marschieren, mit dem E-Trottinett in die Schule flitzen, schlimmstenfalls sogar auf dem Trottoir. Dieses wiederum ist nicht nur auf Schulwegen eine Kampfzone, denn so einige Politiker und Kommentarschreiber ärgern sich generell über E-Scooters auf dem Trottoir, ob sie nun fahren oder abgestellt den Weg blockieren. Tatsächlich bewegt sich der Fahrer eines E-Scooters aber nicht im rechtsfreien Raum. Er gilt als Fahrer eines «Leichtmotorfahrrades» und hat als solcher nicht wenige Vorschriften zu beachten.

Vera Beutler / lex4you by TCS

Darf man Kindern Gesundheit aufzwingen? Oder muss man sogar?

Kürzlich ist mir das Buch «Gesund genug» der Schweizer Autorin Ursula Fricker in die Hände gekommen. Sie beschreibt darin ihre Kindheit mit ihrem gesundheitsbesessenen Vater. Beim Lesen stellte sich wohl nicht nur mir die Frage: Wie weit darf man seine eigenen Gesundheits-Mantras seinen Kindern aufdrücken?

Ironischerweise starb Ursula Frickers Vater ausgerechnet an Darmkrebs. An seinem Sterbebett blickt sie auf ihre Kindheit in einer Familie zurück, die sie als eine Art «Vier-Personen-Sekte» beschreibt. Abgesehen vom krankhaft gesunden Essen war den Kindern zum Beispiel der Schwimmunterricht verboten, wegen des Chlors im Wasser.