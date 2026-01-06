wechselnd bewölkt-12°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Venezuela: Kritik an Schweizer Reaktion Entführung Maduros

«Das schadet der Schweiz enorm» – Kritik an Schweizer Reaktion Entführung Maduros

Der Bundesrat will allfällige Vermögen des venezolanischen Präsidenten sperren. Linke Schweizer Aussenpolitiker kritisieren, dass die Reaktion der Regierung auf den Machtwechsel zu wenig stark ausfällt.
06.01.2026, 09:1006.01.2026, 09:10
Léonie Hagen / ch media

Die USA haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Venezuela angegriffen und den Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen. Er soll nun in New York vor Gericht gestellt werden.

epa12622845 (FILE) - Venezuelan President Nicolas Maduro participates in an event commemorating Indigenous Resistance Day in Caracas, Venezuela, 12 October 2025 (reissued 03 January 2026). US Presiden ...
Venezuelas Staatschef wurde in der Nacht auf Samstag von den USA entführt.Bild: keystone

Der Bundesrat reagiert darauf verhalten. Die Schweiz rufe zur Zurückhaltung, Deeskalation und Einhaltung des Völkerrechts auf, schreibt das Schweizer Aussendepartement am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst X. Am Montag hält der Bundesrat eine ausserordentliche Sitzung ab. Und sperrt allfällige Vermögenswerte des venezolanischen Präsidenten auf Schweizer Konten.

Molina: «Das unterscheidet sich kaum von einem Angriffskrieg»

Damit ergänze die Schweiz bestehende Sanktionen gegen Venezuela, schreibt der Bundesrat. Mit Maduros Machtverlust könnte Venezuela versuchen, unrechtmässig gewonnene Gelder zurückzuverlangen. Die Sperrung von Maduros Geldern soll das langfristig ermöglichen. Mitglieder der amtierenden Regierung von Venezuela sind von der Sperrung nicht betroffen.

Fabian Molina, SP-ZH, stellt eine Frage zum Kriegsmaterialgesetz, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 2. Dezember 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Vall ...
Die Schweiz schwäche ihre Position, indem sie die Handlungen der USA nicht kritisiert, sagt SP-Nationalrat Fabian Molina.Bild: keystone

Sie sei «irritiert» davon, dass der Bundesrat kaum Kritik an den USA übe, sagt Grünen-Nationalrätin Christine Badertscher. Es sei zwar sinnvoll und grundsätzlich auch üblich, allfällige Vermögenswerte bei einem Machtwechsel zu sperren. Allerdings lägen hier klar völkerrechtswidrige Handlungen seitens der USA vor, welche die Schweiz kaum benenne. Die Schweiz sei zwar auch wegen der laufenden Zollverhandlungen von den USA abhängig: «Aber wenn wir uns nicht stärker für das Völkerrecht einsetzen, schadet das unserem Ruf als Ort des internationalen Rechts.»

Die Schweiz sage damit im Prinzip zur Lage in Venezuela nur eines, findet Fabian Molina (SP): «Wir haben hier übrigens noch dreckiges Geld». An sich sei das eine relativ gewöhnliche Massnahme. Dass man als Land nicht mehr dazu zu sagen habe, schade der Schweiz aber enorm.

Schliesslich werde Venezuela nun von US-Truppen umzingelt und Trump schliesse auch eine Bodenoffensive nicht aus. Das unterscheide sich kaum von einem Angriffskrieg, wie ihn Russland führe, so Molina. Deshalb brauche es umgehend eine Verurteilung und Massnahmen, um die internationale Ordnung zu wahren.

Schneider-Schneiter: «Wir sollten nichts leichtfertig riskieren»

Weniger eindeutig sieht Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter die Lage. Das Statement des Aussendepartements sei zwar «diplomatisch formuliert». Inhaltlich stelle der Bundesrat aber klar fest, dass Völkerrecht verletzt worden sei. Sie habe Verständnis, dass die Schweiz zurückhaltend bleibe, sagt Schneider-Schneiter. Schliesslich stehe mit den laufenden Zollverhandlungen auch für die Schweiz viel auf dem Spiel: «Das sollten wir nicht leichtfertig riskieren.» Der Bundesrat müsse sich vertieft mit der Situation auseinandersetzen und sorgfältig prüfen, was zu tun sei – wie das die europäischen Länder auch täten. Dann werde er sich auch deutlich äussern, ist sich Schneider-Schneiter sicher.

Elisabeth Schneider-Schneiter, Mitte-BL, spricht waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 12. Dezember 2024 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter.Bild: keystone

Ganz anders beurteilt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi die Situation. Der Fehler sei schon entstanden, als die Schweiz die nicht durch den UNO-Sicherheitsrat abgestützten Sanktionen der EU gegenüber Russland einseitig übernahm.

Thomas Aeschi, Fraktionspraesident SVP Schweiz und Nationalrat SVP-ZG, spricht waehrend der Delegiertenversammlung der Schweizerischen Volkspartei SVP, fotografiert am Samstag, 25. Oktober 2025 in Wim ...
SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi.Bild: keystone

Damit habe die Schweiz die jahrhundertealte Neutralität verletzt, so Aeschi. «Mit der Neutralitätsinitiative, über die das Volk im Herbst anstimmt, kehrt die Schweiz zur immerwährenden und umfassenden Neutralität zurück», sagt er. Aeschi fordert, dass sich der Bundesrat zukünftig aus Konflikten heraushalte und Zurückhaltung zeige – in jedem Fall. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zu Venezuela:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das ist Nicolas Maduro
1 / 9
Das ist Nicolas Maduro

Seinen letzten Auftritt hatte Nicolás Maduro am Donnerstag. In der Nacht auf Samstag, den 3. Januar, wurde er von den USA entführt.
quelle: keystone / miguel gutierrez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Angriff auf Venezuela
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Brand-Überlebende sagt, was sie nach dem Unfall am Leben gehalten hat
Mafalda da Silva Baptista erlitt als Siebenjährige schwerste Brandverletzungen. Im Interview spricht sie den Brandverletzten von Crans-Montana Mut zu.
Mafalda, du hast in einer Instagram-Botschaft den Brandverletzten von Crans-Montana und ihren Angehörigen Mut zugesprochen. Du hast aber auch gesagt, dass ihnen ein schwieriger Weg bevorsteht. Was macht den Weg so schwierig?
Mafalda da Silva Baptista: Es sind drei Sachen, die mir besonders schwergefallen sind. Erstens die unglaublichen Schmerzen, die vielen Operationen, die psychische Belastung. Zweitens die Dauer: Ich war fast ein Jahr lang im Spital. Und drittens die Ungewissheit. An einem Punkt haben mir die Ärzte gesagt, ich würde meine Hände nie mehr bewegen können. Ein anderes Mal ist eine Operation nicht gut verlaufen und so wurden aus zwei Wochen Spitalaufenthalt drei Monate. Nicht zu wissen, wie das Leben weitergeht, das ist das Schlimmste am Ganzen.
Zur Story