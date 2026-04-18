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Gärtner Graf

Feindbild Buchsbaumzünsler – so wirst du sie los

Ich bin einer der gefürchtetsten Gartenschädlinge. Der Buchsbaum hat wegen mir viel seiner Popularität eingebüsst und zahlreiche kunstvolle Exemplare sind mir zum Opfer gefallen. Doch leider wissen gute Gärtnerinnen und Gärtner, wie sie mich loswerden.

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Mein Name: Buchsbaumzünsler – Cydalima perspectalis

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Cydalima ist vermutlich eine Ableitung von cyda, was in der griechischen Mythologie eine Nymphenkönigin bezeichnet. Perspectalis könnte auf die auffällige Zeichnung meiner Flügel hinweisen. Ich bin ein ostasiatischer Kleinschmetterling und zu Beginn des 21. Jahrhunderts nach Mitteleuropa gekommen. Erstmals gesehen wurde ich 2006 in Deutschland, daraufhin 2007 in der Schweiz und 2009 in Österreich.

Wie ich lebe

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Als Raupe überwintere ich in Blattkokons oder Ritzen in der Nähe von Buchsbäumen. Vom Frühling bis zum Spätsommer fresse ich Blätter und Zweigrinden. Bis zu vier Generationen können in einem Jahr entstehen. Befallene Pflanzen zeigen nur noch Blattrippen oder Blattstiele, oft umgeben von einem Gespinst.

Was ich liebe

bild: Agnieszka Kwiecien/Wikimedia

Ich mag es lieber warm. Mein Winterquartier verlasse ich erst, wenn die Temperaturen während circa einer Woche auch in der Nacht nicht unter 7 °C fallen. Dies ist meistens ab Mitte April der Fall. Dann ist der Gewöhnliche Buchsbaum (Buxus sempervirens) nicht mehr sicher vor mir! Im Falterstadium besuche ich auch andere Pflanzen, aber als Raupe beschränke ich mich ganz auf meine Lieblingspflanze.

Was ich nicht mag

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Du kannst mich als männlichen Falter mit dem Pheromon des Weibchens leicht in eine Falle locken. Dadurch begrenzt du meine Vermehrung und entdeckst mich frühzeitig. Zudem habe ich viele natürliche Feinde. So werde ich als nachtaktiver Falter von Fledermäusen gejagt. Und als Raupe haben mich Haussperlinge, Kohlmeisen und Wespen als proteinreiche Nahrung entdeckt. Ausserdem gibt es Gärtnerinnen und Gärtner, die ihre Buchsbäume mit einem scharfen Wasserstrahl oder Laubbläser durchpusten und mich danach einsammeln.

Wie du mich vertreibst

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Bringst du Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki als biologisches Pflanzenschutzmittel aus, bist du mich rasch los. Im frühen Raupenstadium reagiere ich auf dieses Bakterium sehr empfindlich. Und wird dieses Präparat bei Temperaturen ab circa 15 °C mit hohem Druck gespritzt, gibt es für mich kaum ein Entkommen. Innert Stunden höre ich dann auf zu fressen und sterbe kurz danach ab. Wird dieses Prozedere jeweils nach zwölf Tagen zwei- bis dreimal wiederholt, haben auch meine nächsten Generationen kaum eine Überlebenschance.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.