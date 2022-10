Was tun, wenn es bei der Arbeit «chlöpft»? 9 Tipps, die dir helfen

Sprich deinen Gegenpart an Es ist wichtig, das persönliche Gespräch zu suchen. So kannst du Emotionen, die mitschwingen, besser erkennen und gleich darauf reagieren. Vermeide emotionale E-Mails. Sie sind kontraproduktiv. «Die häufigsten Konflikte entstehen, weil Rollen, Abläufe und Schnittstellen unklar oder widersprüchlich beschrieben sind», sagt Susann Bongers. Die Schuld würde meistens bei den Menschen verortet. Ein Gespräch kann zeigen, dass die Arbeitsprozesse nicht klar definiert sind und das Problem unfairerweise auf die Person projiziert wurde.

Frage dich, was dein Anteil am Konflikt ist Reflektiere deine Verhaltensweisen und Reaktionen. Vielleicht erkennst du, dass dich eine Situation geärgert hat und du daraufhin eine vorwurfsvolle E-Mail geschrieben hast? Allenfalls fällt dir auch auf, dass dich die Art und Weise deiner Kollegin oder deines Kollegen schon länger stört.

Susann Bongers gibt ihr Wissen aus der Praxis seit über 10 Jahren als Dozentin weiter. Vor Kurzem hat sie die Leitung des Weiterbildungsstudienganges «CAS Mediation» an der Hochschule Luzern übernommen. Für sie gehören Konflikte zum Leben . Die Kunst liege in der Art und Weise, wie man sie angehe. Im besten Fall seien Auseinandersetzungen gar gewinnbringend. Mit den folgenden 9 Tipps von Susann Bongers bist du für die nächste Konfliktsituation gewappnet.

Krampfen bis zum Umfallen, aber am Ende streicht der Büronachbar mit der grossen Klappe die Lorbeeren ein? Fehlende Wertschätzung macht uns auf Dauer krank. Ist sie da, spornt sie zu Höchstleistungen an. Warum Wertschätzung für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz so eine wichtige Rolle spielt – und worauf es ankommt.

Nichts belastet Mitarbeitende so sehr wie fehlende Wertschätzung – das kann sogar zu einem Burnout führen. Dies ist das eindeutige Verdikt aus der aktuellen CSS-Gesundheitsstudie. Wir haben nachgefragt: Was läuft konkret schief? Und was kommt bei den Mitarbeitenden gut an und ist besonders motivierend?